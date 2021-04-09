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ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΟΚΙΝΗΤΟ ΤΡΑΙΝΑΚΙ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ
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872 views • April 09, 2021
Και τώρα που είμαστε στη φάση που λένε πως έχει επέλθει κόπωση στους πολίτες έπρεπε να κάνει παρέμβαση μια προσωπικότητα με μεγάλο ειδικό βάρος για να μας τονώσει το ηθικό να συνεχίσουμε απτόητοι τον αγώνα κατά αυτού του υπεριού. Να φανταστείς η κούραση είναι τόση που μέχρι και αυτοί οι άψογοι ειδικοί έκαναν λάθη. Οπότε ποιό ιερότερο τέρας από τον κυριο Τσιόδρα θα μπορούσε αυτή την ώρα να δώσει το παραμύθι ότι τα μέτρα θα εξαρτηθούν από την πορεία των εμβολίων όταν πλέον έξω λένε ότι τα εμβόλια δε φτάνουν για να μπορέσουμε να χαλιναγωγήσουμε αυτό τον ατίθασο ιό.
Αλλά ο ιός δεν είναι μόνο ατίθασος, είναι και επιβλητικός. Τα θέλει όλα δικά του. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τους ειδικούς, έσβησε τη γρίπη από προσώπου γης! Με τον ίδιο τρόπο που η άμπωτη εξαφάνισε τα νερά. Ίσως γι’αυτό και ο Κούλης πλέον αναγκάστηκε να στραφεί σε αντισυνταγματικά εξαναγκαστικούς εμβολιασμούς και να αποδιώξει τη μεγάλη αγάπη για την επιστήμη της ομοιοπαθητικής που δήλωνε πως τον διακατείχε.
Την ίδια στιγμή, παρ’ό,τι η θλιβερή καταμέτρηση των αρνητικών συμπτωμάτων και των θανάτων από τους μεταλλαξιογόνους πειραματισμούς συνεχίζεται κανονικά αυτοί ξεκάθαρα πλέον βάζουν τους μπολιασμένους να κάνουν καμπάνιες στα κοινωνικά δίκτυα για να πείσουν τους φίλους τους να μεταλλαχτούν κι αυτοί. Αναγκαστικά όμως πλέον τα πράγματα έχουν έρθει έτσι που γίνεται φανερό ότι η υποταγή παραέχει γίνει επικίνδυνη και για να μπορέσει κάποιος να διαχειριστεί αυτά τα απίστευτα σκαμπανευάσματα που υποβάλλουν την ανθρωπότητα θα χρειαστεί να έχει εργαστεί μέσα του και συνεπώς να έχει χτίσει τις αντίστοιχες βάσεις σε βάθος χρόνου.
Για επικοινωνία: [email protected]
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My Dinner With Andre: Conspiracy Theory Scene HD https://youtu.be/j8v_XqFO8Bc
Scary Roller Coaster VR Darkness Roller Coaster https://youtu.be/YDYcgl4vgWE
Τσιόδρας: Προσοχή στις ηλικίες από 20 έως 50 ετών – Μέχρι πότε θα ζούμε με τα μέτρα για τον κορονοϊό https://www.newsit.gr/ellada/tsiodras-prosoxi-stis-ilikies-apo-20-eos-50-eton-mexri-pote-tha-zoume-me-ta-metra-gia-ton-koronoio/3257373/
Global rollout of vaccines is no longer a guarantee of victory over Covid-19 https://www.theguardian.com/world/2021/apr/06/global-rollout-of-vaccines-is-no-longer-a-guarantee-of-victory-over-covid-19
ECCMID 2017 Sotirios Tsiodras Healthcare for Refugees https://youtu.be/NzJXLRNyHvI
Συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του «STAR»
https://www.facebook.com/watch/?v=787126112240343
Κ. Μητσοτάκης: Ομοιοπαθητική, η μεγάλη πρόκληση για την Ιατρική
https://youtu.be/wzcg2YSeULs
Covid passports could be used for clothes shops 'like H&M and Next'
https://www.mirror.co.uk/news/politics/breaking-covid-passports-could-used-23861789
Να τα μας! "Το λέμε για 1η φορά, εργαζόμενοι θα απολύονται αν..."
https://www.youtube.com/watch?v=TFH_PSJCO5o
Η Σύμβαση του Οβιέδο απαγορεύει υγειονομική επέμβαση χωρίς συναίνεση του ατόμου
https://aristeia.site/archives/35470
Ανοίγουν στις 12 Απριλίου τα Λύκεια. Υποχρεωτικό το self test κάθε Δευτέρα και Πέμπτη για μαθητές και καθηγητές – Βήμα βήμα η διαδικασία http://www.mixanitouxronou.gr/anoigoyn-stis-12-aprilioy-ta-lykeia-ypochreotiko-to-self-test-kathe-deytera-kai-pempti/
Covid: Tests to be offered twice-weekly to all in England
https://www.bbc.com/news/uk-56632084
MASKING THE ISSUE Face masks and social distancing will remain in place until next YEAR despite Covid lockdown roadmap, Sage warns https://www.thesun.co.uk/news/14552364/face-masks-distancing-next-year-sage-warns/
Αλλά ο ιός δεν είναι μόνο ατίθασος, είναι και επιβλητικός. Τα θέλει όλα δικά του. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τους ειδικούς, έσβησε τη γρίπη από προσώπου γης! Με τον ίδιο τρόπο που η άμπωτη εξαφάνισε τα νερά. Ίσως γι’αυτό και ο Κούλης πλέον αναγκάστηκε να στραφεί σε αντισυνταγματικά εξαναγκαστικούς εμβολιασμούς και να αποδιώξει τη μεγάλη αγάπη για την επιστήμη της ομοιοπαθητικής που δήλωνε πως τον διακατείχε.
Την ίδια στιγμή, παρ’ό,τι η θλιβερή καταμέτρηση των αρνητικών συμπτωμάτων και των θανάτων από τους μεταλλαξιογόνους πειραματισμούς συνεχίζεται κανονικά αυτοί ξεκάθαρα πλέον βάζουν τους μπολιασμένους να κάνουν καμπάνιες στα κοινωνικά δίκτυα για να πείσουν τους φίλους τους να μεταλλαχτούν κι αυτοί. Αναγκαστικά όμως πλέον τα πράγματα έχουν έρθει έτσι που γίνεται φανερό ότι η υποταγή παραέχει γίνει επικίνδυνη και για να μπορέσει κάποιος να διαχειριστεί αυτά τα απίστευτα σκαμπανευάσματα που υποβάλλουν την ανθρωπότητα θα χρειαστεί να έχει εργαστεί μέσα του και συνεπώς να έχει χτίσει τις αντίστοιχες βάσεις σε βάθος χρόνου.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Όλοι οι συνδεσμοι δε χωρούν από κάτω και είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/epivates-se-ena-epistimonokinito-trainaki-tou-tromou
My Dinner With Andre: Conspiracy Theory Scene HD https://youtu.be/j8v_XqFO8Bc
Scary Roller Coaster VR Darkness Roller Coaster https://youtu.be/YDYcgl4vgWE
Τσιόδρας: Προσοχή στις ηλικίες από 20 έως 50 ετών – Μέχρι πότε θα ζούμε με τα μέτρα για τον κορονοϊό https://www.newsit.gr/ellada/tsiodras-prosoxi-stis-ilikies-apo-20-eos-50-eton-mexri-pote-tha-zoume-me-ta-metra-gia-ton-koronoio/3257373/
Global rollout of vaccines is no longer a guarantee of victory over Covid-19 https://www.theguardian.com/world/2021/apr/06/global-rollout-of-vaccines-is-no-longer-a-guarantee-of-victory-over-covid-19
ECCMID 2017 Sotirios Tsiodras Healthcare for Refugees https://youtu.be/NzJXLRNyHvI
Συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του «STAR»
https://www.facebook.com/watch/?v=787126112240343
Κ. Μητσοτάκης: Ομοιοπαθητική, η μεγάλη πρόκληση για την Ιατρική
https://youtu.be/wzcg2YSeULs
Covid passports could be used for clothes shops 'like H&M and Next'
https://www.mirror.co.uk/news/politics/breaking-covid-passports-could-used-23861789
Να τα μας! "Το λέμε για 1η φορά, εργαζόμενοι θα απολύονται αν..."
https://www.youtube.com/watch?v=TFH_PSJCO5o
Η Σύμβαση του Οβιέδο απαγορεύει υγειονομική επέμβαση χωρίς συναίνεση του ατόμου
https://aristeia.site/archives/35470
Ανοίγουν στις 12 Απριλίου τα Λύκεια. Υποχρεωτικό το self test κάθε Δευτέρα και Πέμπτη για μαθητές και καθηγητές – Βήμα βήμα η διαδικασία http://www.mixanitouxronou.gr/anoigoyn-stis-12-aprilioy-ta-lykeia-ypochreotiko-to-self-test-kathe-deytera-kai-pempti/
Covid: Tests to be offered twice-weekly to all in England
https://www.bbc.com/news/uk-56632084
MASKING THE ISSUE Face masks and social distancing will remain in place until next YEAR despite Covid lockdown roadmap, Sage warns https://www.thesun.co.uk/news/14552364/face-masks-distancing-next-year-sage-warns/
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