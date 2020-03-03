WE ARE HERE!! SOAK EVERYTHING IN THE BLOOD OF JESUS!

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SOAKING IN THE BLOOD OF JESUS PRAYER IN THE NAME OF JESUS, I PLEAD, SOAK, AND SATURATE WITH THE BLOOD OF JESUS…MY SELF, MY SPOUSE, MY PHYSICAL, ADOPTIVE, OR SPIRITUAL CHILDREN, & PHYSICAL, ADOPTIVE, OR SPIRITUAL GRANDCHILDREN, AND EVERY & ANY FUTURE GENERATION, AND ALL SPIRITUAL DOORPOSTS TO EACH AND EVERY ONE OF US. I ALSO PLEAD, SOAK, AND SATURATE WITH THE BLOOD OF JESUS OUR PHYSICAL HOUSEHOLD…EVERY PHYSICAL DOORPOST, AND EVERY WINDOW. WE PLEAD, SOAK, AND SATURATE OUR ENTIRE PROPERTY ALL THE WAY TO THE PROERTY LINES, AND WE ASK THE LORD TO PLACE A WARRIOR ANGEL ON ALL FOUR CORNERS OF THE PROPERTY TO FIGHT OFF THE ENEMY. WE PLEAD, SOAK AND SATURATE EVERY ROOM IN OUR HOUSE, INCLUDING BEDROOMS & EVERY BED & PILLOW, OVER EVERY CLOSET, OVER EVERY MIRROR, OVER ALL ELECTRONICS AND ELECTRONIC CONNECTIONS AND ALL THE WIRES THEMESELVES AND WIRELESS CONNECTIONS LEADING TO OUR ELECTRONICS, OVER ALL BLACK SCREENS, INCLUDING THE TELEVISION, COMPUTER MONITORS, CAMERAS, WEB CAMS, VIDEO CAMS, AND CELL PHONES, AND ALL ACCESSORIES THAT MAY GO WITH ANY OF THESE ELECTRONICS. EVERY SINGLE WIRE AND LINE OF ELECTRICITY, WATER SUPPLY, OR PHONE LINE WHATSOEVER THAT COMES ONTO OUR PROPERTY AND INTO OUR HOME. EVERY ELECTRICAL DEVICE WHATSOEVER. ALL WATER THAT IS IN OUR HOUSEHOLD CURRENTLY OR COMES IN OUR HOUSEHOLD FROM WHATEVER SOURCE AND IS USED IN ANY WAY. ALL FOOD THAT IS IN OUR HOUSEHOLD OR COMES INTO OUR HOUSEHOLD FROM WHATEVER SOURCE – ALL IS NOW COVERED, SOAKED AND SATURATED IN THE PROTECTIVE BLOOD OF JESUS. I ALSO PLEAD, SOAK, AND SATURATE IN THE BLOOD OF JESUS EVERY PIECE OF CLOTHING OR ANY ITEM IN THE HOUSEHOLD THAT WE HAVE OR PURCHASE OR ARE GIVEN THAT COMES INTO THIS HOUSEHOLD. I PLEASE, SOAK, AND SATURATE EVERY CAR OR TRUCK WE OWN INCLUDING THE TIRES, THAT AS THEY ARE DRIVEN, THE BLOOD OF JESUS COMPLETELY PROTECTS ALL PASSENGERS. AND WE ASK THE LORD TO SEND THE ANGELS OF GOD TO STEP IN AND PROTECT THE VEHICLES FROM WHATEVER COMES THEIR WAY. AND EVEN AS ANY OF US GO INTO ANYONE ELSE’S HOUSE OR BUSINESS WE HAVE THE COMPLETE PROTECTION OF THE BLOOD OF JESUS AND NOTHING, NO ONE, NO ENEMY, NO PESTILENCE, NO WEAPONS OF WARFARE, SPIRITUAL OR PHYSICAL, WHATSOEVER WILL HAVE ANY EFFECTS ON US WHATSOEVER. IN JESUS NAME. AND LORD JESUS, AS THE EVENTS BEGIN THAT WILL FINISH OUT TIME HERE IN THIS EARTH AS WE KNOW IT, WE ASK THAT YOU CONTINUE TO STRENGTHEN, LEAD, AND GUIDE US INTO EVERYTHING YOU HAVE PLANNED FOR US IN THE COMING DAYS. WE LOVE YOU, AND WE ARE READY TO DO YOUR WILL, AND NOT OUR OWN. IN JESUS MIGHTY NAME. AMEN & AMEN. _______________________________________ ANNOUNCEMENT: MINISTRY EMAIL: GOING BACK TO ORIGINAL EMAIL - [email protected] We will keep this one going until everyone gets this message - [email protected]
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