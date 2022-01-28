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Joh. W. Matutis - Bleibe nüchtern und besonnen - 28. Januar 2022
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10 views • January 28, 2022
Die Menschheit ist vom Satan betrogen und ihrer Würde beraubt worden. Der Mensch ist zum Herrschen berufen. Du hast Gott in dir.
Stichworte: auf dem Teppich bleiben – das Ende aller Dinge ist nahe – der Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit – Herr der Lage sein – der Größere ist in dir – „es gibt keinen Teufel“ – die Mitte deines Lebens finden – der Genesene bleibt genesen – Beten und Fasten – Gottesherrschaft oder Demokratie – nur ich selbst kontrolliere mein Leben – „Gott redet nicht zu mir“ – du solltest Fehler machen, damit du klug wirst – geerdet sein und natürlich bleiben – Nein-Sagen ist die wahre Geistesgröße – wie die Werke Satans in deinem Leben zerstört werden
Predigt herunterladen:
Audio https://berliner-predigten.de/dateien/2022-01-28-Bleibe-nuechtern-und-besonnen.mp3
Video https://video-predigten.de/2022/220128-Bleibe-nuechtern-und-besonnen.mp4
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