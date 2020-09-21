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PATRIOTS, WE ARE GOING TO WAR AGAINST THE PENTAGON, DARPA, NIH, CDC FDA, AND PRESIDENT TRUMP WHO WANT TO ALTER YOUR DNA ALTERING VACCINES WITH NANO-CHIPS & CANCER CAUSING AGENTS
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Richie with Carrie Madej, September 14, 2020
Another MD literally says exactly what Richie from Boston has been warning of for months now.
DARPAs STEVEN WALKER AND PETER HIGHNAM ARE PRIORITY CIVIL WAR I I TARGETS - KILL ON SIGHT ; WERE INSTRUMENTAL IN THE CORONA BIOWEAPON ATTACK ON THE UNITED STATES AND THE DNA ALTERING COVID VACCINE
WASHINGTON — Steven Walker, the 21st director of the U.S. Defense Advanced Research Projects Agency, announced his resignation on Tuesday, which will be effective Jan.10, 2020, Defense News has learned.
Walker will move on to a position in industry, though a DARPA spokesman did not reveal where. DARPA Deputy Director Peter Highnam, a former director of research at the National Geospatial-Intelligence Agency, NOW role of acting director UNTIL NEW appointed. Highnam is also a former director of the Intelligence Advanced Research Projects Activity.
DARPA is responsible for driving development of emerging technologies for use by the military.
TREASON DARPA IS THE DEATH PENALTY FOR THOSE THAT CONSPIRED TO ATTACK U.S. CITIZENS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OCTOBER 18, 2019 PENTAGON ATTACK ON THE U.S. & THE WORLD WITH THE CORONA BIOWEAPON.
THE PENTAGON PLANNED THE ATTACK w/ NIH, NIAID, FAUCI, BILL GATES & ATTACKED THE 7th U N MILITARY GAMES THAT THE PENTAGON COLLUDED WITH U.N. TO PUT IN WUHAN, CHINA.
CHINA WAS A SET UP PATSY;
THE PENTAGON, BIDEN, & OBAMA SOLD THE COVID-1 SARS IN 2015 WHEN CHINA DID NOT EVEN HAVE A SINGLE BSL4 BIOWEAPONS LAB TO PUT IT IN.
( THE US HAS 212 BSL BIOWEAPONS LABS)
THE PENTAGON BUILT CHINAs 1st BSL4 ( KNOWN AS CHINAs Ft DETRICK ) IN 2016 SETTING CHINA UP FOR THE CORONA BIOWEAPON ATTACK.
THE PENTAGON, AND THE NIH / FAUCI OPERATED WUHAN LAB WHEN THEY CONTAMINATED THE 120 COUNTRYs SOLDIERS WITH THE COVID-19 ON OCTOBER 18, 2019 AND THOSE SOLDIERS, INCLUDING THE 350 SOLDIERS FROM THE UNITED STATES BECAME THE BIOWEAPON VECTORS.
ALSO, ON OCTOBER 18, 2019 BILL GATES CONDUCTED EVENT201 & TOLD OF THIS PANDEMIC
TRUMP WROTE WARPSPEED EXECUTIVE ORDER 13887 ON SEPTEMBER 19, 2019 A MONTH BEFORE THE PLANNED ATTACK. TRUMP HELD SECRET MEETINGS WITH SENATE AND CONGRESS.
IF YOU DO NOT BELIEVE THAT THE PENTAGON ATTACKED U.S. THEN LISTEN TO FIELD McCONNELL SEE HOW THE PENTAGON PLANNED ON JUNE 1-2, 2001 TO ATTACK THE PENTAGON WITH “ A BIN LADEN PLANE “
Field McConnell - Amalgam Virgo - Global Guardian - The "Grey Area"
https://youtu.be/oy0xfY8TQrQ
NOW IT IS TIME TO ARREST THE JOINT CHIEFS OF STAFF WHO SERVED FROM 2014 - 2020 ARREST THEM FOR TREASON.
IT IS TIME TO START ARRESTING DARPA EXECUTIVES, SCIENTISTS AND ENGINEERS; COURT MARTIAL - DARPA IS NOW A CIVIL WAR I I PRIORITY TARGET
###
THIS IS Dr. FRANCIS BOYELs OBSERVATIONS 20 SEPT 2020
Dr. BOYEL IS THE AUTHOR OF THE 1989 BIOWEAPON TERRORISM ACT THAT THE PENTAGON, NIH, NIAID, FAUCI, GATES, AND TRUMP VIOLATED.
https://banned.video/watch?id=5f654669dc50dc07a1089d01
Dr BOYEL
“IT IS CLEAR FAUCI AND NIH COVERED THIS UP” IN NOVEMBER 2019
INTELLIGENCE AGENCIES FAILED TO INFORM TRUMP UNTIL JANUARY 23 2020
DEEP STATE, DARPA; ESTABLISHMENT WANT TO INJECT EVERY HUMAN IN THE WORLD WITH A CORONA VACCINE
Dr. BOYEL “THESE VACCINES WILL BE DANGEROUS THAN USEFUL”
“NO EVIDENCE THAT A VACCINE EVER WORKED AGAINST A BIOLOGICAL WEAPON AGENT”
“AG BARR SHOULD CONVENE A GRAND JURY FAUCI GATES AND THE REST WOULD RECEIVE LIFE IMPRISONMENT
SLAM DUNK CONVICTION AND THEN LIFE IMPRISONMENT
EVERYONE ON THAT UNC ( UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL ) GAIN OF FUNCTION THAT CREATED COVID -19 WOULD GO TO JAIL FOR THE REST OF THEIR LIVES”
“WUHAN IS CHINAs U.S. ARMY Ft DETRICK”
“WUHAN CORONA VIRUS IS AN OFFENSIVE BIOLOGICAL WARFARE WEAPON”
“HIV HAS BEEN GENETICALLY ENGINEER INTO THE COVID-19 VIRUS SAYS FRENCH GENECIST WHO DISCOVERED HIV “
“WUHAN BRAGGED THEY HAD ADDED NANO TECHNOLOGY TO THE CORONA VIRUS”
“IT HAS BEEN AEROSOLIZED SHOWING IT IS A BIOLOGICAL WEAPON”
Dr. BOYEL “WHY IS UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA WORKING WITH WUHAN CHINA ?”
SO PATRIOTS
JOIN THE U.S. CONTINENTAL MILITIA RESISTANCE FORCE
TRUMP IS GOING TO WAR AGAINST THE AMERICAN PEOPLE WITH WARPSPEED; AND WE ARE GOING TO WAR AGAINST THE PENTAGON, DARPA, AND TRAITORS IN THE SENATE AND CONGRESS; AND THE TRAITORS WILL BE KILLED
“Whenever any form of government becomes destructive of these ends [life, liberty, and the pursuit of happiness] it is the right of the people to alter or abolish it”
WE ARE GOING TO NEED TO KILL TRUMPs PLANNED NAZI SS STORMTROOPER VACCINE BIOWEAPON ATTACK ON U.S. CITIZENS.
PATRIOTS, PREPARE YOUR CHILDREN, YOUR BROTHERS AND SISTERS, YOUR AUNTS AND UNCLES; AND YOUR MOTHER AND FATHER; WE ARE GOING TO WAR AGAINST DARPA, THE PENTAGON, THE SENATE, THE CONGRESS; & THE JOINT CHIEFS OF STAFF.
BUY YOUR FAMILY AR-10s AR-15s 10MM PISTOLS
Another MD literally says exactly what Richie from Boston has been warning of for months now.
DARPAs STEVEN WALKER AND PETER HIGHNAM ARE PRIORITY CIVIL WAR I I TARGETS - KILL ON SIGHT ; WERE INSTRUMENTAL IN THE CORONA BIOWEAPON ATTACK ON THE UNITED STATES AND THE DNA ALTERING COVID VACCINE
WASHINGTON — Steven Walker, the 21st director of the U.S. Defense Advanced Research Projects Agency, announced his resignation on Tuesday, which will be effective Jan.10, 2020, Defense News has learned.
Walker will move on to a position in industry, though a DARPA spokesman did not reveal where. DARPA Deputy Director Peter Highnam, a former director of research at the National Geospatial-Intelligence Agency, NOW role of acting director UNTIL NEW appointed. Highnam is also a former director of the Intelligence Advanced Research Projects Activity.
DARPA is responsible for driving development of emerging technologies for use by the military.
TREASON DARPA IS THE DEATH PENALTY FOR THOSE THAT CONSPIRED TO ATTACK U.S. CITIZENS
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OCTOBER 18, 2019 PENTAGON ATTACK ON THE U.S. & THE WORLD WITH THE CORONA BIOWEAPON.
THE PENTAGON PLANNED THE ATTACK w/ NIH, NIAID, FAUCI, BILL GATES & ATTACKED THE 7th U N MILITARY GAMES THAT THE PENTAGON COLLUDED WITH U.N. TO PUT IN WUHAN, CHINA.
CHINA WAS A SET UP PATSY;
THE PENTAGON, BIDEN, & OBAMA SOLD THE COVID-1 SARS IN 2015 WHEN CHINA DID NOT EVEN HAVE A SINGLE BSL4 BIOWEAPONS LAB TO PUT IT IN.
( THE US HAS 212 BSL BIOWEAPONS LABS)
THE PENTAGON BUILT CHINAs 1st BSL4 ( KNOWN AS CHINAs Ft DETRICK ) IN 2016 SETTING CHINA UP FOR THE CORONA BIOWEAPON ATTACK.
THE PENTAGON, AND THE NIH / FAUCI OPERATED WUHAN LAB WHEN THEY CONTAMINATED THE 120 COUNTRYs SOLDIERS WITH THE COVID-19 ON OCTOBER 18, 2019 AND THOSE SOLDIERS, INCLUDING THE 350 SOLDIERS FROM THE UNITED STATES BECAME THE BIOWEAPON VECTORS.
ALSO, ON OCTOBER 18, 2019 BILL GATES CONDUCTED EVENT201 & TOLD OF THIS PANDEMIC
TRUMP WROTE WARPSPEED EXECUTIVE ORDER 13887 ON SEPTEMBER 19, 2019 A MONTH BEFORE THE PLANNED ATTACK. TRUMP HELD SECRET MEETINGS WITH SENATE AND CONGRESS.
IF YOU DO NOT BELIEVE THAT THE PENTAGON ATTACKED U.S. THEN LISTEN TO FIELD McCONNELL SEE HOW THE PENTAGON PLANNED ON JUNE 1-2, 2001 TO ATTACK THE PENTAGON WITH “ A BIN LADEN PLANE “
Field McConnell - Amalgam Virgo - Global Guardian - The "Grey Area"
https://youtu.be/oy0xfY8TQrQ
NOW IT IS TIME TO ARREST THE JOINT CHIEFS OF STAFF WHO SERVED FROM 2014 - 2020 ARREST THEM FOR TREASON.
IT IS TIME TO START ARRESTING DARPA EXECUTIVES, SCIENTISTS AND ENGINEERS; COURT MARTIAL - DARPA IS NOW A CIVIL WAR I I PRIORITY TARGET
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THIS IS Dr. FRANCIS BOYELs OBSERVATIONS 20 SEPT 2020
Dr. BOYEL IS THE AUTHOR OF THE 1989 BIOWEAPON TERRORISM ACT THAT THE PENTAGON, NIH, NIAID, FAUCI, GATES, AND TRUMP VIOLATED.
https://banned.video/watch?id=5f654669dc50dc07a1089d01
Dr BOYEL
“IT IS CLEAR FAUCI AND NIH COVERED THIS UP” IN NOVEMBER 2019
INTELLIGENCE AGENCIES FAILED TO INFORM TRUMP UNTIL JANUARY 23 2020
DEEP STATE, DARPA; ESTABLISHMENT WANT TO INJECT EVERY HUMAN IN THE WORLD WITH A CORONA VACCINE
Dr. BOYEL “THESE VACCINES WILL BE DANGEROUS THAN USEFUL”
“NO EVIDENCE THAT A VACCINE EVER WORKED AGAINST A BIOLOGICAL WEAPON AGENT”
“AG BARR SHOULD CONVENE A GRAND JURY FAUCI GATES AND THE REST WOULD RECEIVE LIFE IMPRISONMENT
SLAM DUNK CONVICTION AND THEN LIFE IMPRISONMENT
EVERYONE ON THAT UNC ( UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL ) GAIN OF FUNCTION THAT CREATED COVID -19 WOULD GO TO JAIL FOR THE REST OF THEIR LIVES”
“WUHAN IS CHINAs U.S. ARMY Ft DETRICK”
“WUHAN CORONA VIRUS IS AN OFFENSIVE BIOLOGICAL WARFARE WEAPON”
“HIV HAS BEEN GENETICALLY ENGINEER INTO THE COVID-19 VIRUS SAYS FRENCH GENECIST WHO DISCOVERED HIV “
“WUHAN BRAGGED THEY HAD ADDED NANO TECHNOLOGY TO THE CORONA VIRUS”
“IT HAS BEEN AEROSOLIZED SHOWING IT IS A BIOLOGICAL WEAPON”
Dr. BOYEL “WHY IS UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA WORKING WITH WUHAN CHINA ?”
SO PATRIOTS
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“Whenever any form of government becomes destructive of these ends [life, liberty, and the pursuit of happiness] it is the right of the people to alter or abolish it”
WE ARE GOING TO NEED TO KILL TRUMPs PLANNED NAZI SS STORMTROOPER VACCINE BIOWEAPON ATTACK ON U.S. CITIZENS.
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