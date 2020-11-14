Mikael Nordfors - Vi är världsmästare på Covid-19

Jag har tusentals läkare, virologi-professorer, alla de bästa i världen bakom mig. Det är ingen i världen som kan mer om Covid än vi tillsammans. Vi är världsmästare.



Vi publicerade en video som visades 5 miljoner gånger. Den blev nedtagen. Så då vet alltså Youtube och Google mer om Covid-19 än tusentals läkare, ett tjugotal virologi-professorer och flera nobelpristagare? Det är ganska arrogant. Tycker ni inte?



Politikerna tar order uppifrån. De representerar inte er!