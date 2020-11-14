© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Mikael Nordfors - Vi är världsmästare på Covid-19
Follow
0
Download MP3
Share
Report
13 views • November 14, 2020
Jag har tusentals läkare, virologi-professorer, alla de bästa i världen bakom mig. Det är ingen i världen som kan mer om Covid än vi tillsammans. Vi är världsmästare.
Vi publicerade en video som visades 5 miljoner gånger. Den blev nedtagen. Så då vet alltså Youtube och Google mer om Covid-19 än tusentals läkare, ett tjugotal virologi-professorer och flera nobelpristagare? Det är ganska arrogant. Tycker ni inte?
Politikerna tar order uppifrån. De representerar inte er!
Vi publicerade en video som visades 5 miljoner gånger. Den blev nedtagen. Så då vet alltså Youtube och Google mer om Covid-19 än tusentals läkare, ett tjugotal virologi-professorer och flera nobelpristagare? Det är ganska arrogant. Tycker ni inte?
Politikerna tar order uppifrån. De representerar inte er!
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.