Ο ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘ! ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ. «Πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει» (Α΄ Ιωάν. 2, 23)

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Ο ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘ! ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ. «Πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει» (Α΄ Ιωάν. 2, 23)
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Ο ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘ! ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ. «Πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει» (Α΄ Ιωάν. 2, 23)
«Πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει» (Α΄ Ιωάν. 2, 23).
«Εδώ στο Κάιρο και στην Εκκλησία λατρεύεται ο Θεός και στα ιερά τζαμιά λατρεύεται από το κοράνι ο Θεός»!!! ΕΙΠΕ Ο ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΗΣ ΨΕΥΔΟΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ https://dai.ly/x7rje0k ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΓΙΑΤΙ «ΜΠΕΡΔΕΥΤΗΚΕ Ο ΚΑΗΜΕΝΟΣ» ΚΑΙ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΕΙ ΟΤΙ: «Εδώ στο Κάιρο και στην Εκκλησία λατρεύεται ο Θεός και στα ανίερα τζαμιά λατρεύεται από το σατανικό κοράνι ο διάβολος»!!! ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΘΟΛΩΣΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://dai.ly/x7p8r7u ΠΟΥ ΣΑΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ ΠΛΗΤΤΕΙ ΤΙΣ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥΣ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ ΙΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΝΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥΣ… ΕΜΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΑΦΟΥ ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ 666 http://www.freevolition.gr/666.htm ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΣΤΕ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ") ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ;
ΔΕΝ ΜΑΣ ΣΩΖΕΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΗΣ ΜΩΑΜΕΘ... ΛΕΓΟΝΤΑΣ Ο ΨΕΥΔΟΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΗΣ https://dai.ly/x7p8r7u ΨΕΥΔΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΙΕΡΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΚΟΡΑΝΙ ΤΟΥΣ [(Ο Μωάμεθ 47:4-10), «Οπόταν συναντάτε τούς απίστους φονεύετε και κατασφάζετε, συγκρατούντες στερρώς τα δεσμά του αιχμαλώτου»] ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΑΛΛΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΥΡΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ... («Οι θεοί των εθνών δαιμόνια», Ψαλμ. 95,5).
ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, «ΠΡΑΞ. 4,10 ΓΝΩΣΤΟΝ ΕΣΤΩ ΠΑΣΙΝ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΛΑΩ ΙΣΡΑΗΛ ΟΤΙ ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΝΑΖΩΡΑΙΟΥ, ΟΝ ΥΜΕΙΣ ΕΣΤΑΥΡΩΣΑΤΕ, ΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΗΓΕΙΡΕΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ, ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΟΥΤΟΣ ΠΑΡΕΣΤΗΚΕΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΥΜΩΝ ΥΓΙΗΣ. ΠΡΑΞ. 4,11 ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΛΙΘΟΣ Ο ΕΞΟΥΘΕΝΗΘΕΙΣ ΥΦ' ΥΜΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝΤΩΝ, Ο ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΗΝ ΓΩΝΙΑΣ. ΠΡΑΞ. 4,12 ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΑΛΛΩ ΟΥΔΕΝΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ· ΟΥΔΕ ΓΑΡ ΟΝΟΜΑ ΕΣΤΙΝ ΕΤΕΡΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΝ Ω ΔΕΙ ΣΩΘΗΝΑΙ ΗΜΑΣ».
ΔΕΝ ΜΑΣ ΣΩΖΕΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΗΣ ΜΩΑΜΕΘ. ΟΙ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΟΥΣΙΟ ΥΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΗ ΤΟΥΣ ΜΩΑΜΕΘ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ… ΟΠΟΙΟΣ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ «Αυτός που ομολογεί τον Υιό έχει και τον Πατέρα». Τίς ἐστιν ὁ ψεύστης εἰ μὴ ὁ ἀρνούμενος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ Χριστός; οὗτός ἐστιν ὁ ἀντίχριστος, ὁ ἀρνούμενος τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν. πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει (Α΄ Ιωάν. 2, 22-23).
Α΄ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΦ. 5 ΣΤΙΧΟΙ: 19 οἴδαμεν ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐσμεν, καὶ ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται. 20 οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἥκει καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα γινώσκομεν τὸν ἀληθινόν· καὶ ἐσμὲν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ. οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς Θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος. 21 Τεκνία, φυλάξατε ἑαυτοὺς ἀπὸ τῶν εἰδώλων· ἀμήν.
ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ… ΑΣ ΔΙΑΔΩΣΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΠΑΝΤΟΥ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΟΣΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ.
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr
«Πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει» (Α΄ Ιωάν. 2, 23).
«Εδώ στο Κάιρο και στην Εκκλησία λατρεύεται ο Θεός και στα ιερά τζαμιά λατρεύεται από το κοράνι ο Θεός»!!! ΕΙΠΕ Ο ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΗΣ ΨΕΥΔΟΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ https://dai.ly/x7rje0k ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΓΙΑΤΙ «ΜΠΕΡΔΕΥΤΗΚΕ Ο ΚΑΗΜΕΝΟΣ» ΚΑΙ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΕΙ ΟΤΙ: «Εδώ στο Κάιρο και στην Εκκλησία λατρεύεται ο Θεός και στα ανίερα τζαμιά λατρεύεται από το σατανικό κοράνι ο διάβολος»!!! ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΘΟΛΩΣΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://dai.ly/x7p8r7u ΠΟΥ ΣΑΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ ΠΛΗΤΤΕΙ ΤΙΣ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥΣ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ ΙΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΝΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥΣ… ΕΜΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΑΦΟΥ ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ 666 http://www.freevolition.gr/666.htm ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΣΤΕ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ") ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ;
ΔΕΝ ΜΑΣ ΣΩΖΕΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΗΣ ΜΩΑΜΕΘ... ΛΕΓΟΝΤΑΣ Ο ΨΕΥΔΟΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΗΣ https://dai.ly/x7p8r7u ΨΕΥΔΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΙΕΡΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΚΟΡΑΝΙ ΤΟΥΣ [(Ο Μωάμεθ 47:4-10), «Οπόταν συναντάτε τούς απίστους φονεύετε και κατασφάζετε, συγκρατούντες στερρώς τα δεσμά του αιχμαλώτου»] ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΑΛΛΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΥΡΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ... («Οι θεοί των εθνών δαιμόνια», Ψαλμ. 95,5).
ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, «ΠΡΑΞ. 4,10 ΓΝΩΣΤΟΝ ΕΣΤΩ ΠΑΣΙΝ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΛΑΩ ΙΣΡΑΗΛ ΟΤΙ ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΝΑΖΩΡΑΙΟΥ, ΟΝ ΥΜΕΙΣ ΕΣΤΑΥΡΩΣΑΤΕ, ΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΗΓΕΙΡΕΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ, ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΟΥΤΟΣ ΠΑΡΕΣΤΗΚΕΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΥΜΩΝ ΥΓΙΗΣ. ΠΡΑΞ. 4,11 ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΛΙΘΟΣ Ο ΕΞΟΥΘΕΝΗΘΕΙΣ ΥΦ' ΥΜΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝΤΩΝ, Ο ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΗΝ ΓΩΝΙΑΣ. ΠΡΑΞ. 4,12 ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΑΛΛΩ ΟΥΔΕΝΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ· ΟΥΔΕ ΓΑΡ ΟΝΟΜΑ ΕΣΤΙΝ ΕΤΕΡΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΝ Ω ΔΕΙ ΣΩΘΗΝΑΙ ΗΜΑΣ».
ΔΕΝ ΜΑΣ ΣΩΖΕΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΗΣ ΜΩΑΜΕΘ. ΟΙ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΟΥΣΙΟ ΥΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΗ ΤΟΥΣ ΜΩΑΜΕΘ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ… ΟΠΟΙΟΣ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ «Αυτός που ομολογεί τον Υιό έχει και τον Πατέρα». Τίς ἐστιν ὁ ψεύστης εἰ μὴ ὁ ἀρνούμενος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ Χριστός; οὗτός ἐστιν ὁ ἀντίχριστος, ὁ ἀρνούμενος τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν. πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει (Α΄ Ιωάν. 2, 22-23).
Α΄ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΦ. 5 ΣΤΙΧΟΙ: 19 οἴδαμεν ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐσμεν, καὶ ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται. 20 οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἥκει καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα γινώσκομεν τὸν ἀληθινόν· καὶ ἐσμὲν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ. οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς Θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος. 21 Τεκνία, φυλάξατε ἑαυτοὺς ἀπὸ τῶν εἰδώλων· ἀμήν.
ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ… ΑΣ ΔΙΑΔΩΣΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΠΑΝΤΟΥ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΟΣΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ.
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr
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