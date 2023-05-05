Σοδομισμός της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης... Τι θα κάνει ο Ελληνικός λαός?

Αναλύει ο δικηγόρος Χάρης Κατσιβαρδάς



💥 Αφρικανική δημοκρατία η Ελλάς, νοθευμένες οι εκλογές, κουρελόχαρτο το Σύνταγμα

Τα όσα συμβαίνουν στην ελληνική – σχήμα λόγου – δημοκρατία δεν έχουν προηγούμενο…

Πρώτη φορά στα χρονικά όπου καταλύεται η δημοκρατία με δημοκρατικό τρόπο…

Δικαστές παίρνουν εντολές από την κυβέρνηση να κόψουν όλα τα μικρά δεξιά κόμματα και ειδικά το Εθνικό κόμμα Έλληνες που ελάμβανε στις δημοσκοπήσεις 4% με 5%....Κυβέρνηση θεσπίζει 3 νόμους για να κόψει το Εθνικό κόμμα Έλληνες από την εκλογική διαδικασία με πρόσχημα την δημοκρατία αλλά με μοναδικό κίνητρο ιδιοτελή πολιτικά κίνητρα.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήθελε τα κόμματα εκτός Βουλής να ξεπερνούν το 8% με 9% καθώς έτσι χαμηλώνει ο πήχης της αυτοδυναμίας.

Είναι ντροπιαστικό να επικαλούνται την Δημοκρατία για να προβούν σε ατιμωτικές πράξεις που προσβάλλουν την Δημοκρατία.

Επίορκοι δικαστές, οι μαριονέτες του Αρείου Πάγου, φοβικά ανθρωπάκια, άβουλες καρικατούρες της δικαιοσύνης… επιχειρηματολόγησαν ότι το Εθνικό κόμμα Έλληνες απεργάζεται σχέδιο κατάλυσης της Δημοκρατίας πραγματικά μια τρομακτική ανοησία και δεν ντράπηκαν να την επικαλεστούν.

Το χειρότερο όλων είναι βεβαίως η απάθεια της κοινωνίας.

Χθες ήταν τα εμβόλια, σε υποχρέωσαν πολίτη να εμβολιαστείς και το δέχθηκες γιατί εκβιάστηκες ή φοβήθηκες ότι θα χάσεις την δουλειά σου και δεν μίλησες.

Τα εμβόλια ήταν ένα παταγωδώς αποτυχημένο πείραμα, όπου εσύ δέχθηκες να γίνεις πειραματόζωο και δεν μίλησες…

Πρώτα σε φόβισαν ότι θα πεθάνεις από τον Covid 19 όταν οι πιθανότητες ήταν 0,0035% για τους νέους και 0,35% για τις μεγαλύτερες ηλικίες.

Χθες ήταν οι παρακολουθήσεις.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρακολουθούσε – και πιθανώς να συνεχίζει να παρακολουθεί – πλήθος τηλεφώνων επικαλούμενοι την δημοκρατία και μερίδα ανόητων της κοινωνίας το δέχθηκε ως νόμιμο, είναι παραφροσύνη.

Σήμερα ο Άρειος Πάγος πήρε εντολή, δεν εφάρμοσε καμία Συνταγματική ρήτρα, δεν εξέφρασε άποψη – αξιολόγηση απλά μια κλίκα επίορκων δικαστών πήρε εντολή από την κυβέρνηση – κόφτε τους για να βγούμε κυβέρνηση – και οι επίορκοι δικαστές δέχθηκαν να ακολουθήσουν τις εντολές της κυβέρνησης αντί να υποστηρίξουν το Σύνταγμα.

Οι δικαστές μετέτρεψαν το Σύνταγμα σε κουρελού και την Δημοκρατία σε φαρσοκωμωδία.

Αύριο θα συμβεί κάτι άλλο και η κοινωνία έχει μετατραπεί σε άβουλη μάζα.

Οι εκλογές πλησιάζουν αλλά το εκλογικό αποτέλεσμα θα είναι μαγειρεμένο, νοθευμένο… πρόκειται για πρωτοφανή συνταγματική εκτροπή που δεν έχει προηγούμενο στα χρονικά.

Όσοι στηρίζουν την αστική δημοκρατία – όπως εμείς – αισθανόμαστε απογοήτευση γιατί το δημοκρατικό πολίτευμα δεν δουλεύει.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα το βρει μπροστά της αυτό, είναι μια άθλια, παράνομη πράξη πολιτικού καιροσκοπισμού….

Το εκλογικό αποτέλεσμα στις 21 Μαίου 2023 είναι ξεκάθαρα νοθευμένο αφού μέρος της ελληνικής κοινωνίας του απαγορεύτηκε να εκφραστεί πολιτικά.

Όλα αυτά τα τραγικά σημειώθηκαν στην αφρικανική δημοκρατία η Ελλάς… με πρόσχημα να υπάρξει πολιτική σταθερότητα και όχι προφανώς να προστατευθεί η δημοκρατία που δεν κινδυνεύει από το Εθνικό κόμμα Έλληνες αλλά από την κυβέρνηση που γελοιοποιεί το Σύνταγμα.

Με πρόσχημα την πολιτική σταθερότητα κατάργησαν την έννοια της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, αυτό είναι πράξη ποταπή, αδιανόητη, προσβλητική για το πολίτευμα…

Η Ελλάδα βρίσκεται σε επικίνδυνο δρόμο… το Σύνταγμα καταλύθηκε η αντιπροσωπευτική δημοκρατία καταρρέει και η κοινωνία λοβοτομημένη παρακολουθεί απαθής την σήψη και παρακμή…

Κατά τα άλλα πάμε καλά…

https://skeftomasteellhnika.blogspot.com/2023/05/blog-post_55.html





