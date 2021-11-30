© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
De Gevaren van MSG - Deel 4 'Het Vermijden van MSG' (Smaakversterkers, E621)
Follow
0
Share
Report
5 views • November 30, 2021
Deel 4 uit deze serie over MSG (monosodium glutamaat, E621) laat zien hoe U MSG kunt vermijden in supermarkten en restaurants. MSG heeft namelijk vele schuilnamen!
Duizenden hartige voedingsproducten zoals vleeswaren, snacks, chips, soepen, sauzen, etc. bevatten MSG of andere smaakversterkers. MSG zit ook nog eens verborgen achter vele schuilnamen zoals gist extract, gehydroliseerde proteïne en aroma. MSG maakt uw voedsel lekkerder, maar het is NIET veilig! http://artikeltjes.com/lifestyle/smaakverstekers-msg-in-voedsel http://goedgeweten.be/ingredienten/e621/*
http://truthinlabeling.org/wherehidden.html http://naturalnews.com/034272_MSG_monosodium_glutamate.html
Toevoegingen die altijd MSG bevatten: gehydroliseerd plantaardig eiwit, gehydroliseerd eiwit, gehydrogeneerde plantaardige olie, extract van plantaardige eiwit,sodium caseinaat, calcium caseinaat, gistextract.
Toevoegingen die regelmatig MSG bevatten:
mout extract, mout flavouring, maltodextrine,natural flavouring, bouillon, natuurlijke vlees of kip flavouring, seasoning, spices.
Toevoegingen die soms MSG bevatten:
carrageen, enzymen, soja proteine concentraat, soja proteine isolaat, geconcentreerde wei.
De E-nummers en bijbehorende namen voor alle schadelijke smaakversterkers:
E620 L-glutaminezuur
E621 Monosodiumglutamaat
E622 Kaliumglutamaat
E623 Calciumglutamaat
E624 Ammoniumglutamaat
E625 Magnesiumglutamaat
E626 Guanylzuur
E627 Natriumguanylaat
E628 Kaliumguanylaat
E629 Calciumguanylaat
E630 Inosinezuur
E631 Natriuminosinaat
E632 Kaliuminosinaat
E633 Calciuminosinaat
E634 Calcium 5'-ribonucleotide
E635 Natrium-5'-ribonucleotide
E636 Maltol
E637 Ethylmaltol
De schadelijke bijwerkingen van MSG zijn hoofdpijn, obesitas, hartproblemen, groeistoornissen, gedragsstoornissen, hormonale verstoring, ADHD, leerproblemen oogproblemen, kanker, etc. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/06/16/this-common-food-additive-now-linked-to-weight-gain.aspx
http://personalhealthinformationguide.blogspot.com.es/2010/03/msg-causes-rapid-brain-cell-death.html
MSG beïnvloed vele lichaamsdelen waaronder hart, ademhaling, circulatie, maag, spieren, ogen, huid, zenuwen, etc.
http://naturalnews.com/034031_MSG_health_effects.html
Dr. John Olney ontdekte in 1969 dat MSG obesitas en hersenbeschadiging veroorzaakte bij muizen.
http://naturalnews.com/009379_monosodium_glutamate_MSG.html
Indien men MSG blijft consumeren is afvallen haast onmogelijk. Naast de consumptie van kunstmatige zoetstoffen en transvetten is MSG de hoofdoorzaak van de huidige obesitas crisis. http://naturalnews.com/024438.html
Veel van deze gezondheidsproblemen ontstaan pas na de puberteit, vanwege een slecht functionerend hormoonstelsel door blootstelling aan MSG gedurende de eerste levensjaren. Het Voedingscentrum en de Consumentenbond beweren dat smaakversterkers veilig zijn. Echter, de wetenschappelijke studies die de 'veiligheid' van MSG aantonen, worden altijd gefinancierd door voedingsindustrie...
Het Voedingscentrum en de Consumentenbond beweren dat smaakversterkers veilig zijn. Echter, de wetenschappelijke studies die de 'veiligheid' van MSG aantonen, worden altijd gefinancierd door voedingsindustrie...
"Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis."
Hosea 4:6 (NBG51)
Vermijdt MSG en ontdek hoe uw gezondheid enorm zal verbeteren! http://artikeltjes.com/lifestyle/waarom-msg-vermijden
http://msgtruth.org/what-foods-should-i-avoid
Informatief boek over MSG 'Excitotoxins: The Taste That Kills' geschreven door Dr. Russell Blaylock, MD.
http://amazon.com/Excitotoxins-The-Taste-That-Kills/dp/0929173252 http://youtube.com/watch?v=tTSvlGniHok
Voor meer informatie over de giftigheid van MSG bekijk de film 'Sweet Misery' (vanaf 33:00). http://youtube.com/watch?v=toKyRlpmG7A
Meer informatie over MSG:
http://healthline.com/nutrition/msg-good-or-bad#obesity
http://fonteine.com/e621.html
http://warriorsforhealth.com/smaakversterkers.html
http://msgmyth.com
http://saynotomsg.com
http://truthinlabeling.org
http://msgtruth.org
http://search.mercola.com/results.aspx?q=msg
http://foodreactions.org/allergy/600.html
http://science.naturalnews.com/Monosodium%5Fglutamate.html
http://science.naturalnews.com
Informatie over schadelijke E-nummers:
http://bol.com/nl/f/wat-zit-er-in-uw-eten/36249869
http://enummers-app.nl
http://foodreactions.org/allergy/additives.html
http://feingold.org/pg-overview.html
Fraude in de medische wereld:
http://naturalnews.com/036034_history_medicine_investigation.html
Duizenden hartige voedingsproducten zoals vleeswaren, snacks, chips, soepen, sauzen, etc. bevatten MSG of andere smaakversterkers. MSG zit ook nog eens verborgen achter vele schuilnamen zoals gist extract, gehydroliseerde proteïne en aroma. MSG maakt uw voedsel lekkerder, maar het is NIET veilig! http://artikeltjes.com/lifestyle/smaakverstekers-msg-in-voedsel http://goedgeweten.be/ingredienten/e621/*
http://truthinlabeling.org/wherehidden.html http://naturalnews.com/034272_MSG_monosodium_glutamate.html
Toevoegingen die altijd MSG bevatten: gehydroliseerd plantaardig eiwit, gehydroliseerd eiwit, gehydrogeneerde plantaardige olie, extract van plantaardige eiwit,sodium caseinaat, calcium caseinaat, gistextract.
Toevoegingen die regelmatig MSG bevatten:
mout extract, mout flavouring, maltodextrine,natural flavouring, bouillon, natuurlijke vlees of kip flavouring, seasoning, spices.
Toevoegingen die soms MSG bevatten:
carrageen, enzymen, soja proteine concentraat, soja proteine isolaat, geconcentreerde wei.
De E-nummers en bijbehorende namen voor alle schadelijke smaakversterkers:
E620 L-glutaminezuur
E621 Monosodiumglutamaat
E622 Kaliumglutamaat
E623 Calciumglutamaat
E624 Ammoniumglutamaat
E625 Magnesiumglutamaat
E626 Guanylzuur
E627 Natriumguanylaat
E628 Kaliumguanylaat
E629 Calciumguanylaat
E630 Inosinezuur
E631 Natriuminosinaat
E632 Kaliuminosinaat
E633 Calciuminosinaat
E634 Calcium 5'-ribonucleotide
E635 Natrium-5'-ribonucleotide
E636 Maltol
E637 Ethylmaltol
De schadelijke bijwerkingen van MSG zijn hoofdpijn, obesitas, hartproblemen, groeistoornissen, gedragsstoornissen, hormonale verstoring, ADHD, leerproblemen oogproblemen, kanker, etc. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/06/16/this-common-food-additive-now-linked-to-weight-gain.aspx
http://personalhealthinformationguide.blogspot.com.es/2010/03/msg-causes-rapid-brain-cell-death.html
MSG beïnvloed vele lichaamsdelen waaronder hart, ademhaling, circulatie, maag, spieren, ogen, huid, zenuwen, etc.
http://naturalnews.com/034031_MSG_health_effects.html
Dr. John Olney ontdekte in 1969 dat MSG obesitas en hersenbeschadiging veroorzaakte bij muizen.
http://naturalnews.com/009379_monosodium_glutamate_MSG.html
Indien men MSG blijft consumeren is afvallen haast onmogelijk. Naast de consumptie van kunstmatige zoetstoffen en transvetten is MSG de hoofdoorzaak van de huidige obesitas crisis. http://naturalnews.com/024438.html
Veel van deze gezondheidsproblemen ontstaan pas na de puberteit, vanwege een slecht functionerend hormoonstelsel door blootstelling aan MSG gedurende de eerste levensjaren. Het Voedingscentrum en de Consumentenbond beweren dat smaakversterkers veilig zijn. Echter, de wetenschappelijke studies die de 'veiligheid' van MSG aantonen, worden altijd gefinancierd door voedingsindustrie...
Het Voedingscentrum en de Consumentenbond beweren dat smaakversterkers veilig zijn. Echter, de wetenschappelijke studies die de 'veiligheid' van MSG aantonen, worden altijd gefinancierd door voedingsindustrie...
"Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis."
Hosea 4:6 (NBG51)
Vermijdt MSG en ontdek hoe uw gezondheid enorm zal verbeteren! http://artikeltjes.com/lifestyle/waarom-msg-vermijden
http://msgtruth.org/what-foods-should-i-avoid
Informatief boek over MSG 'Excitotoxins: The Taste That Kills' geschreven door Dr. Russell Blaylock, MD.
http://amazon.com/Excitotoxins-The-Taste-That-Kills/dp/0929173252 http://youtube.com/watch?v=tTSvlGniHok
Voor meer informatie over de giftigheid van MSG bekijk de film 'Sweet Misery' (vanaf 33:00). http://youtube.com/watch?v=toKyRlpmG7A
Meer informatie over MSG:
http://healthline.com/nutrition/msg-good-or-bad#obesity
http://fonteine.com/e621.html
http://warriorsforhealth.com/smaakversterkers.html
http://msgmyth.com
http://saynotomsg.com
http://truthinlabeling.org
http://msgtruth.org
http://search.mercola.com/results.aspx?q=msg
http://foodreactions.org/allergy/600.html
http://science.naturalnews.com/Monosodium%5Fglutamate.html
http://science.naturalnews.com
Informatie over schadelijke E-nummers:
http://bol.com/nl/f/wat-zit-er-in-uw-eten/36249869
http://enummers-app.nl
http://foodreactions.org/allergy/additives.html
http://feingold.org/pg-overview.html
Fraude in de medische wereld:
http://naturalnews.com/036034_history_medicine_investigation.html
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.