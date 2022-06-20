Craig PAARDEKOOPER: Οι παρτίδες των εμβολίων διαφέρουν συστηματικά ως προς την τοξικότητα ?

Σε αυτό το βίντεο ο ερευνητής Craig Paardekooper εξετάζει τον τρόπο διάθεσης των τοξικών εμβολίων.





Το εμβόλιο Covid αναπτύχθηκε σε παρτίδες και κάθε παρτίδα έχει έναν αριθμό. Οι παρτίδες παρατίθενται στη βάση δεδομένων VAERS με τη σειρά με την οποία παράχθηκαν και η βάση δεδομένων VAERS καταγράφει επίσης τις ανεπιθύμητες ενέργειες για κάθε παρτίδα.





Συνεπώς κατέστη δυνατό να δημιουργηθεί ένα γράφημα που απεικονίζει τις παρενέργειες κατά μήκος του κάθετου άξονα και την αλληλουχία των παρτίδων σε χρονική σειρά κατά μήκος του άξονα x.





Με αυτόν τον τρόπο είχα τη δυνατότητα να παρατηρήσω τον τρόπο διάθεσης των τοξικών παρτίδων μες στο χρόνο.





Είχα επίσης τη δυνατότητα να παρατηρώ ποιες εταιρείες είχαν την ευθύνη, και πότε, και να διαπιστώσω τον σκοπό των δραστηριοτήτων τους.





Θα εκπλαγείτε με αυτό που θα διαβάσετε.





Είναι μια αποκάλυψη.





Θα δείτε τι κρύβεται πίσω από το παραπέτασμα.





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