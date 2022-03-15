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Оставим ненужное кровопролитие, смиримся перед Царём Государем!
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377 views • March 15, 2022
Будем воевать за Христа, за Царя и нашу Православную Русь!
☦️
Приходит время Русским всем объединяться!
Зовут Народом Богоносным нас не зря.
Пора взять Меч и Крест и подниматься
За Родину, за Веру, за Царя!
Инок Михаил
☦️ Господи Iисусе Христе, молитвами Пресвятой Богородицы и всех Святых помилуй и спаси Святую Русь, грядущего Православного Русского Царя, собор и воинство Его!
☦️
Приходит время Русским всем объединяться!
Зовут Народом Богоносным нас не зря.
Пора взять Меч и Крест и подниматься
За Родину, за Веру, за Царя!
Инок Михаил
☦️ Господи Iисусе Христе, молитвами Пресвятой Богородицы и всех Святых помилуй и спаси Святую Русь, грядущего Православного Русского Царя, собор и воинство Его!
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