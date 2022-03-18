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Matthieu Côte - Qu'est ce qu'ils sont cons - Live au Ninkasi Kao - 2008
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30 views • March 18, 2022
Publié le 16 mai 2009 : https://youtu.be/Q84DpWK8S2o
Sur Gr33nd0g : https://www.youtube.com/channel/UC_xQnBV-fjUh3BeYbPkI7AQ
Pour information Mathieu est décédé en 2008 d'un incident cardiaque ...
Paroles :
https://genius.com/Matthieu-cote-quest-ce-quils-sont-cons-annotated
( Indroduction du live : Je sais pas si vous vous êtes déjà fait la réflexion, mais en fait globalement si on compte bien, y a vachement plus de chansons engagées de gauche que de chansons engagées de droite. C'est vrai finalement à part Michel Sardou.. à droite tout le monde ferme sa gueule et file droit, voila et je trouve ça un peu triste. Moi j'avais très envie d'en écrire une, j'y arrivais pas, et j'ai deux copains qui l'ont fait à ma place, je les remercie du fond du coeur, je leur ai proposé d’être là ce soir, et ils ont dit non (...) Sur un texte d'Arnaud Lagardère, une musique de François Pinault je les embrasse )
Ok
Ok
Ok
On leur dit des efforts, ils disent ok
C'est de votre ressort, ils disent ok
Qu'est-ce qu'ils sont cons
On leur dit ça augmente, ils disent ok
On dit ça augmente encore, ils disent ok
Qu'est-ce qu'ils sont cons..
On dit c'est la crise, on leur fout la trouille
On les culpabilise, la croissance part en couille
Sauvez vos entreprises, défendez donc vos fouilles
Ne voyez-vous pas les enjeux ?
Allons vos emplois sont en jeu
Allez! Achetez, achetez, achetez, achetez !
Achetez...... Et ils le font.
Qu'est-ce qu'ils sont cons..
On leur dit ça c'est vrai, ils disent ok
On dit ça c'est pas vrai, ils disent ok
Qu'est-ce qu'ils sont cons
On leur dit ça c'est beau, ils disent ok
On dit ça c'est pas beau, ils disent ok
Qu'est-ce qu'ils sont cons..
On dit le bonheur à la portée de tous
Un grand téléviseur - un écran 24 pouces
Vous n'êtes pas des loosers, vous les niquerez tous
Vous pouvez devenir des stars
Vous pouvez gagner des milliards
Allez! Regardez, regardez, regardez, regardez !
Regardez......
{Refrain}
! On a le monde à notre botte, 6 milliards de péquins moyens
Qui baissent docilement leur culotte, et qui nous bouffent dans la main
Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons..
Ils apprennent tout dans nos écoles, dans nos journaux, nos télés
Ils ont tous, tous cette envie folle de nous tutoyer, de nous ressembler
Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons.. (x2)
Ok
Ok
Ok
On leur dit eux gentils, ils disent ok
On leur dit eux méchants, ils disent ok
Qu'est-ce qu'ils sont cons
On leur dit c'est la guerre, ils disent ok
On leur dit faut la faire, ils disent ok
Qu'est-ce qu'ils sont cons..
On dit l'ennemi se cache n'importe où
Surveillez vos amis, restez planqués chez vous
Nos démocraties sont en danger partout
On leur dit insécurité, on dit état-policier
Allez! Paniquez, paniquez, paniquez, paniquez !
Paniquez......
{Refrain 2}
! On a le monde à notre botte, 6 milliards de péquins moyens
Qui baissent docilement leur culotte, et qui nous bouffent dans la main
Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons..
Au service de nos portefeuilles, sous les prétextes les plus grossiers
Ils se font démonter la gueule, partout où il reste à piller
Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons..(x2)
Puis on dit l'air et l'eau deviennent des denrées rares
Qu'on achète en tonneaux, paie en pétrodollars
Fait d'plus en plus chaud, fait d'plus en plus noir
Pendant qu'on gaspille ce qu'il reste
Tâchez de vivre un peu modeste pour:
Réparer, réparer, réparer, réparer !
Réparez.......
{Refrain 3}
! NOUS, Nous, on a le monde à notre botte, 6 milliards de péquins moyens
Qui baissent docilement leur culotte et qui nous bouffent dans la main
Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons
Ça, tant qu'on les culpabilise
Et que l'on sait les surveiller
Qu'on les distrait, qu'on les divise, aucun ne viendra nous saigner
Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons..
Aucun ne viendra nous saigner
Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons.. (x3)
Ok
Ok
Ok
Inspirez - Expirez
Inspirez - Expirez
Respirez plus.
Sur Gr33nd0g : https://www.youtube.com/channel/UC_xQnBV-fjUh3BeYbPkI7AQ
Pour information Mathieu est décédé en 2008 d'un incident cardiaque ...
Paroles :
https://genius.com/Matthieu-cote-quest-ce-quils-sont-cons-annotated
( Indroduction du live : Je sais pas si vous vous êtes déjà fait la réflexion, mais en fait globalement si on compte bien, y a vachement plus de chansons engagées de gauche que de chansons engagées de droite. C'est vrai finalement à part Michel Sardou.. à droite tout le monde ferme sa gueule et file droit, voila et je trouve ça un peu triste. Moi j'avais très envie d'en écrire une, j'y arrivais pas, et j'ai deux copains qui l'ont fait à ma place, je les remercie du fond du coeur, je leur ai proposé d’être là ce soir, et ils ont dit non (...) Sur un texte d'Arnaud Lagardère, une musique de François Pinault je les embrasse )
Ok
Ok
Ok
On leur dit des efforts, ils disent ok
C'est de votre ressort, ils disent ok
Qu'est-ce qu'ils sont cons
On leur dit ça augmente, ils disent ok
On dit ça augmente encore, ils disent ok
Qu'est-ce qu'ils sont cons..
On dit c'est la crise, on leur fout la trouille
On les culpabilise, la croissance part en couille
Sauvez vos entreprises, défendez donc vos fouilles
Ne voyez-vous pas les enjeux ?
Allons vos emplois sont en jeu
Allez! Achetez, achetez, achetez, achetez !
Achetez...... Et ils le font.
Qu'est-ce qu'ils sont cons..
On leur dit ça c'est vrai, ils disent ok
On dit ça c'est pas vrai, ils disent ok
Qu'est-ce qu'ils sont cons
On leur dit ça c'est beau, ils disent ok
On dit ça c'est pas beau, ils disent ok
Qu'est-ce qu'ils sont cons..
On dit le bonheur à la portée de tous
Un grand téléviseur - un écran 24 pouces
Vous n'êtes pas des loosers, vous les niquerez tous
Vous pouvez devenir des stars
Vous pouvez gagner des milliards
Allez! Regardez, regardez, regardez, regardez !
Regardez......
{Refrain}
! On a le monde à notre botte, 6 milliards de péquins moyens
Qui baissent docilement leur culotte, et qui nous bouffent dans la main
Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons..
Ils apprennent tout dans nos écoles, dans nos journaux, nos télés
Ils ont tous, tous cette envie folle de nous tutoyer, de nous ressembler
Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons.. (x2)
Ok
Ok
Ok
On leur dit eux gentils, ils disent ok
On leur dit eux méchants, ils disent ok
Qu'est-ce qu'ils sont cons
On leur dit c'est la guerre, ils disent ok
On leur dit faut la faire, ils disent ok
Qu'est-ce qu'ils sont cons..
On dit l'ennemi se cache n'importe où
Surveillez vos amis, restez planqués chez vous
Nos démocraties sont en danger partout
On leur dit insécurité, on dit état-policier
Allez! Paniquez, paniquez, paniquez, paniquez !
Paniquez......
{Refrain 2}
! On a le monde à notre botte, 6 milliards de péquins moyens
Qui baissent docilement leur culotte, et qui nous bouffent dans la main
Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons..
Au service de nos portefeuilles, sous les prétextes les plus grossiers
Ils se font démonter la gueule, partout où il reste à piller
Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons..(x2)
Puis on dit l'air et l'eau deviennent des denrées rares
Qu'on achète en tonneaux, paie en pétrodollars
Fait d'plus en plus chaud, fait d'plus en plus noir
Pendant qu'on gaspille ce qu'il reste
Tâchez de vivre un peu modeste pour:
Réparer, réparer, réparer, réparer !
Réparez.......
{Refrain 3}
! NOUS, Nous, on a le monde à notre botte, 6 milliards de péquins moyens
Qui baissent docilement leur culotte et qui nous bouffent dans la main
Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons
Ça, tant qu'on les culpabilise
Et que l'on sait les surveiller
Qu'on les distrait, qu'on les divise, aucun ne viendra nous saigner
Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons..
Aucun ne viendra nous saigner
Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons.. (x3)
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