5G, Covid 19 und Impfungen

Wo wir auch sind, überall sind wir von Mobilfunkstrahlung, W-Lan und Funkwellen aller Art umgeben. Das war noch nie ungefährlich. Doch mit dem neuen 5G-Standard ist es noch um Potenzen gefährlicher geworden. Im Februar-März 2020 hielt die Covid-19-Pandemie die Welt in Atem. Jeder fürchtete sich vor einer Ansteckung, man blieb vorsichtshalber zu Hause, niemand wollte, dass er uns seine Lieben in einem Intensivbett liegt und beatmet werden muss. Den meisten Menschen ist in dieser Aufregung, Angst und den Sorgen alles andere ziemlich gleichgültig gewesen. Alle verrammelten sich in ihren Häusern und in den Städten waren die Straßen wie leergefegt. So bemerkte niemand, dass derweil ungestört und zumeist unbeobachtet das 5G-Netz installiert wurde. Zusätzlich zum bestehenden 4G-Netz. Selbst, als man wieder auf die Straße konnte, fiel den meisten nicht auf, wo überall schon Türme und Antennen angebracht waren. In den Medien wurde auch nicht darüber berichtet. Mittlerweile zeigt sich immer deutlicher, dass die Impfungen weder den Geimpften, noch seine Mitmenschen zuverlässig schützen. Mehrere Kreuzfahrtschiffe, auf denen sowohl alle Passagiere, als auch die gesamte Besatzung ausnahmslos vollständig geimpft waren, ja sogar noch ein Corona-Test direkt vor der Abfahrt gemacht werden musste, machten Schlagzeilen mit massiven Covid-Ausbrüchen. Auch fröhliche 2G+Parties, bei denen nicht nur ausschließlich Geimpfte und Genesene kommen durften, sondern ebenfalls vorher noch die negativen Teste auf What'sApp gepostet wurden, erwiesen sich als "Superspreader-Events". Und dennoch wird weiter für die Impfung getrommelt? Wachen Zeitgenossen ist klar, dass es hier nicht so sehr um die Immunität geht. Überall auf der Welt sprießen plötzlich die digitalen Identitäten aus dem Boden. Wer wissen will, wohin die Reise geht - im wahrsten Sinne des Wortes - sollte nach ID2020 googeln. Alle Menschen dieser Welt sollen in eine digitale Identität gezwungen werden, mit der sie überall mit allen ihren persönlichen Daten erfasst und kontrolliert werden können. Man drängt die Menschen auf der Ganzen Welt in die Impfung, indem man eine Seuchenpanik erzeugt und gleichzeitig den Menschen praktisch überall den Zutritt zu normalem Leben, Freizeit, Beruf, medizinische und gesundheitliche Leistungen, einkaufen, Friseur, Restaurant, Büro, Schule, Physiotherapie - all das und viel mehr ist nur noch möglich mit der Impfung und die ist bald nur noch mit einem QR-Code auf dem Smartphone nachweisbar. Das ist der Einstieg in die digitale Identität ID 2020 - das Jahr, in dem es losging. Bald soll nicht nur das Bankkonto und Deine Krankendaten, sondern auch die Steuern, das Einkommen, und was man wann und wo für was ausgegeben oder eingenommen hat, nur noch über so eine digitale Identität laufen. Auch wo Du hingehst oder fährst, wen Du dort getroffen hast, mit wem Du zusammen bist, wieviel schlechtes CO2 du erzeugst, wieviel Fleisch Du isst - kurz alles, was Du bist, tust oder lässt über das Tracken Deiner ID2020 überwacht werden. Das sind bei Milliarden Menschen enorme Datenmengen. Und dazu braucht man eben 5G. So bewegt sich alles, jedes Ding und jeder Mensch in einem lückenlos überwachten Netz von Dateninformationen. Du hast deine Auffrischungsimpfung für Grippe, Covid, Masern, Erkältung, Pneumokokken, Zecken, Meningitis, Röteln usw. usf. nicht rechtzeitig bekommen? Der große Bruder ermahnt Dich. Du machst es trotzdem nicht? Schade. Nun bist Du auf den Status ungeimpft zurückgestuft und darfst nirgendwo mehr hin, bist Du alles nachgeholt hast. Du wirst krank von den ganzen Impfungen? Die Pharmaindustrie hat ein paar sehr teure Pillen, die Du nehmen musst. Du telefonierst mit einem Naturheilpraktiker oder verbläst zuviel Benzin oder trinkst Alkohol? Schade. Das gibt Strafpunkte und Du darfst nicht mehr reisen. Oder gar keinen Alkohol mehr kaufen. Oder musst erst eine Entziehungskur machen. Wer - insbesondere von den smartphoneabhängigen Jugendlichen könnte ohne die ganze Digitalisierung überhaupt noch "funktionieren"? Und welche Konsequenzen haben die Mikrowellen-Frequenzen plus die Gentechnik-Impfungen auf den Menschen? Das Webinar zeigt wie untrennbar dies alles miteinander verbunden ist. Darüber und über einige andere Dinge möchte ich Dir gerne harte Fakten zeigen. Und natürlich, wie Du Dich vor all diesen Entwicklungen schützen kannst. Das Webinar ist kostenlos und Du kannst auch die Fragen der Teilnehmer und meine Antworten und Lösungen anhören. Wer mehr wissen will, kann mich gern selbst kontaktieren:

Kontakt:

Norbert Heuser

https://verbesseredeinleben.info

Tel.: 03591 – 531 7440