UTOPIA - Το ζοφερό μας μέλλον!(Δείτε περισσότερα: https://capnews.me)

Ένας άντρας ζει σε μια κοινωνία όπου οι πολίτες αστυνομεύουν ο ένας τον άλλον με τα κινητά τους τηλέφωνα. Η χώρα της UTOPIA περηφανεύεται πως είναι η πιο ασφαλής χώρα, αλλά οι κάτοικοι της για κάποιον λόγο φαίνονται δυστυχισμένοι. Υγεία ή Ελευθερία; Μια προφητική Αυστραλιανή ταινία μικρού μήκους γυρισμένη από τον ομογενή Costa Nikas με τη συμμετοχή αρκετών ομογενών ηθοποιών από το 2019, δηλαδή προτού γνωρίσουμε τους περιορισμούς του lockdown και τις καταδόσεις των συμπολιτών μας “για το καλό μας”.



Κέρδισε 2 διεθνή βραβεία (Σάντα Φε και Τορόντο) και προτάθηκε για ένα ακόμη (Λος Άντζελες). Στην Ελλάδα φυσικά αγνοήθηκε.