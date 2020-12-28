EXPERTII INTREBATÎ DESPRE VACCÎNUL COVÎD I9 - WORLD DOCTOR ALLIANCE:



MEDICI CU OPINII ALTERNATIVE COVID-19

Dr. Andrew Kaufman | Medic și psihiatru criminalist din SUA: Numele meu este Andrew Kaufman. Sunt medic și psihiatru criminalist certificat de consiliu. Această pandemie nu este o adevărată pandemie medicală. Vaccinul COVID-19 nu s-a dovedit sigur sau eficient deoarece nu a fost suficient timp. În plus, nu există o definiție clară a oricărei noi boli pentru care poate fi testată. Nu a existat un virus care să fi fost purificat sau arătat a fi cauza unei boli. Astfel, nu există o țintă pentru un vaccin. Cu toate acestea, concluzia este că, deoarece nu au avut loc decese suplimentare în legătură cu o nouă boală, pur și simplu nu este nevoie de un nou vaccin.



Dr. Hilde De Smet | Medic din Belgia: Bună, mă numesc Hilde De Smet. Sunt medic belgian. Și aș dori să spun că noul vaccin COVID-19 nu este sigur și că nu există o pandemie medicală globală. De aproape 20 de ani, industria farmaceutică încearcă să dezvolte vaccinuri Corona, dar nu a reușit niciodată, deoarece au văzut în studiile pe animale că există efecte secundare grave, tulburări autoimune atunci când animalul a fost expus la un nou virus de tip sălbatic. Aceste tulburări autoimune sunt comparabile cu complicațiile pe care le-am văzut la unii pacienți cu COVID-19. Acum, datorită scuzei unei pandemii globale, industria farmaceutică are permisiunea de a sări peste testele pe animale. Aceasta înseamnă că noi, oamenii, vom fi cobai și am putea avea efecte secundare severe atunci când suntem expuși la noi viruși.



Dr. Nils R Fosse | Medic din Norvegia: Numele meu este Nils Fosse. Sunt medic în Paragon, Norvegia. Vaccinul COVID-19 nu s-a dovedit sigur și eficient. Este o tehnologie nouă și a fost testată pe câteva mii de oameni în câteva luni. Vă rugăm să vă faceți propriile cercetări. Aceasta nu este o adevărată pandemie medicală. Ratele de deces în Norvegia nu sunt mai mari decât în ​​medie aici.



Dr. Elizabeth Evans | Medic din Marea Britanie: Dr. Elizabeth Evans, medic pensionar și cofondator al UK Medical Freedom Alliance. Vaccinurile COVID-19 nu s-au dovedit a fi sigure sau eficiente. Credem că este imprudent și inutil să lansăm aceste vaccinuri esențial experimentale care utilizează o tehnologie complet nouă de ARNm la milioane de oameni atunci când există doar date limitate de siguranță pe termen scurt, nu există dovezi că acestea vor preveni transmiterea virusului și nu există date de siguranță pe termen lung care să excludă efectele negative cu debut tardiv, cum ar fi bolile autoimune, infertilitatea și cancerele.



Dr. Mohammad Adil | Medic din Marea Britanie: Acesta este Dr. Mohammad Adil din Regatul Unit. Sunt membru al Colegiului Regal al Chirurgilor din Marea Britanie și chirurg consultativ. Lucrez pentru Serviciile Naționale de Sănătate în ultimii 30 de ani, cu un record fără cusur. Sunt președintele Organizației Globale Nishtarian, All Pakistan Medical Association din Marea Britanie și recent am dezvoltat World Doctors Alliance în colaborare cu mii de profesioniști din domeniul sănătății din întreaga lume. Recent, am avut un webinar de mare succes, care a fost vizionat de milioane de oameni din întreaga lume. Susțin cauza umanității, în special în situația actuală a unui efect devastator datorat Coronavirusului și restricției sale impuse publicului. Mulțumesc mult.



Dr. Vernon Coleman | Medic generalist din Marea Britanie: Doctorilor nu li se permite să pună la îndoială COVID-19 în public. Materialul care conține adevărul despre presupusa boală și vaccin este interzis. În ultimul an, am fost demonizat și am mințit, iar o carieră de 50 de ani și reputația au fost distruse de cei care promovează o pandemie care nu a fost niciodată într-un vaccin care nu a fost niciodată necesar. Întreaga înșelătorie COVID-19 este, așa cum am spus în martie 2020, cea mai mare farsă din istorie. Principiul consimțământului informat este esențial în medicină, dar pacienții care au acum vaccinuri nu pot da consimțământul informat, deoarece nu sunt informați. Mulțumesc cerurilor pentru site-uri precum Brand New Tube, care poartă videoclipuri necenzurate de medici care au fost cenzurați sau interzisi în altă parte.



Prof. Dolores Cahill | Biolog molecular și imunolog din Irlanda: Numele meu este profesorul Dolores Cahill. Sunt biolog molecular și imunolog. Și avem vești bune. Coronavirusul și blocarea nu au fost atât de severe pe cât se credea. Știm că putem trata simptomele COVID-19 cu succes cu vitaminele D, C și zinc și cu medicamente foarte sigure. Prin urmare, blocarea și măsurile precum carantina, distanțarea socială și măștile nu erau necesare. Și, de asemenea, un vaccin nu este, de asemenea, necesar. Nu a existat niciodată un vaccin ARN licențiat. Și acest lucru nu se datorează faptului că au existat multe studii clinice, ci că, în studiile de siguranță, au existat evenimente adverse semnificative și decese la animalele care au