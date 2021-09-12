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ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΓΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ
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20 views • September 12, 2021
ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΓΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ https://ugetube.com/watch/SjqR9Oi88SiARDD , https://rumble.com/vmfdb7-37668643.html . ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΕΒΗΛΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ… ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ… ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΙ: 9 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται 10 οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι. 11 καὶ ταῦτά τινες ἦτε· ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.12 Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. 13 τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι· 14 ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 15 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο. 16 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· 17 ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι. 18 φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. 19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; 20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ. http://bibles.gr/korinthioys06.html .
Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΝΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ «ΜΟΛΥΝΟΥΝ» ΟΠΩΣ ΟΙ ΛΙΤΑΝΕΙΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΓΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΟΥΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ… Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑ Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΩΣ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΘΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΕΝΩ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΚΛΑΒΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΛΟΓΟ ΠΑΡΑ ΦΥΣΗ ΑΤΙΜΩΤΙΚΟ ΠΑΘΟΣ!
ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ… ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΩΣ ΔΗΘΕΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΙ ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑΓΟΙ ΣΥΝΕΠΙΚΟΥΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ...
ΜΕ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/user/freevolition .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 .
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