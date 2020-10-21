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Des Failles Apparaissent ! - Silvano Trotta
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5 views • October 21, 2020
20 octobre 2020 : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f/Failles:3
Silvano TROTTA : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f
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Un livre sorti en Italie implique le gouvernement italien. Mais il se pourrait qu'il ne soit pas le seul....
Sources :
https://twitter.com/silvano_trotta
https://www.ilgiornale.it/news/politica/ha-nascosto-piano-segreto-allue-ora-conte-messo-corde-1897529.html
https://www.midilibre.fr/2020/05/06/coronavirus-macron-savait-des-decembre-affirme-le-canard-enchaine,8875948.php
https://sport.francetvinfo.fr/omnisport/des-sportifs-francais-contamines-par-le-covid-19-des-octobre-aux-jeux-militaires-de-wuhan
https://www.valeursactuelles.com/politique/coronavirus-macron-etait-au-courant-depuis-decembre-118970
http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-deux-poids-deux-mesures-pour-les-traitements
https://it.insideover.com/societa/ce-una-nuova-mutazione-del-covid-19.html
Silvano TROTTA : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f
S'abonner
Un livre sorti en Italie implique le gouvernement italien. Mais il se pourrait qu'il ne soit pas le seul....
Sources :
https://twitter.com/silvano_trotta
https://www.ilgiornale.it/news/politica/ha-nascosto-piano-segreto-allue-ora-conte-messo-corde-1897529.html
https://www.midilibre.fr/2020/05/06/coronavirus-macron-savait-des-decembre-affirme-le-canard-enchaine,8875948.php
https://sport.francetvinfo.fr/omnisport/des-sportifs-francais-contamines-par-le-covid-19-des-octobre-aux-jeux-militaires-de-wuhan
https://www.valeursactuelles.com/politique/coronavirus-macron-etait-au-courant-depuis-decembre-118970
http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-deux-poids-deux-mesures-pour-les-traitements
https://it.insideover.com/societa/ce-una-nuova-mutazione-del-covid-19.html
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