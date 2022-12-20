Ультиматум Могильщикам России Short

«Народный Журналист»-творческое объединение независимых журналистов. Награждено орденом академика А.Д.Сахарова «За мужество» в журналистике. В 2014 году бандиты-прокурор А. Филимонов, подконтрольные ему члены организованного преступного сообщества нач. УМВД Г. Кулик, нач. СУ СК С. Лазуткин, А. Назин, губернатор А. Михайлов, нач. УФСБ Гуляев и их подчиненные, сфабриковали в отношении сотрудников редакции осуществлявших выпуск печатного издания ряд уголовных дел. Редактор и учредитель газеты были подвергнуты истязаниям, пыткам. Бандиты похищали журналистов, открыто угрожали их близким, включая несовершеннолетних детей. В настоящее время для читателей доступен сайт, канал на ЮТУБЕ с одноименными названиями, сайт "правозащитник" где вы можете разместить в разделах списки, имена путинских палачей и тех, кто с ними борется, кто был подвергнут репрессиям.
30.04.2019 я Жданов Олег получил отказ (Bescheid) в предоставлении политического убежища в Австрии, подписанный директором Федерального ведомства по делам иностранцев и убежища Нуссбаумером. В основу отказа была положена наглая, чудовищная ложь, оправдание международного терроризма и преступного путинского режима. В подобной же ситуации оказалась масса беженцев из России, открыто выступивших против преступного путинского режима.
2:51 / 16:42 Константин Березин о разности в положении политических беженцев и преступников из России.
Оригинал видео: Ультиматум могильщикам России! Второй фронт в Европе!
https://www.youtube.com/watch?v=ZLfWV63wVHU
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