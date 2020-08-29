Autant de chances de mourir du covid19 que de recevoir un pot de fleur sur la tête - Christian Combaz

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Campagnol tvl :



Non sérieusement vous préférez être soigné par un médecin ou par un scientifique ?



Les médecins de famille qui pérorent sur les plateaux de télé à la faveur de la crise sanitaire en commençant par "en tant que scientifique" commencent à nous fatiguer.



Autant de chance de mourir du covid19 que de recevoir un pot de fleur sur la tête. 25 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=x2Viq_FmtlQ Campagnol tvl : https://www.youtube.com/channel/UCBIyR71Yvq7rWHSF2p-uH4Q Non sérieusement vous préférez être soigné par un médecin ou par un scientifique ?Les médecins de famille qui pérorent sur les plateaux de télé à la faveur de la crise sanitaire en commençant par "en tant que scientifique" commencent à nous fatiguer.Autant de chance de mourir du covid19 que de recevoir un pot de fleur sur la tête. Keywords mentalcovid19santeguerison

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