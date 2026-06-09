Why did Mads Palsvig invite 5 clowns to his Northern Light Convention?

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The LIST of Swedish clowns:
Ahl, Jeff Gustaf, f 87
Almqvist, Erik Anders, f 82
Bern, Lars Anders Vilhelm, f 42
Begovic, Aida, f 86
Bergmark, Stig Håkan, f 59
Bejerstrand, Ulf Åke Stefan, f 54
Ekeroth, Kent Alexander, f 81
Engellau, Johan Patrik, f 45
Eriksson (Erixon), Dick Harry, f 62
Donell, Eva Margareta, f 62
Frick, Chang Johannes, f 83
Gjutarenäfve, Thomas Jan Åke, f 64
Hansson, Marcus Karl Michael, f 88
Hahne, William Eric Viking, f 92
Hill, Sanna Lovisa Maria, f 91
Janouch, Katerina, f 64
Jönsson, Henrik Olov Rickard, f 75
Kasselstrand, Gustav Mattias Anton, f 87
Lindberg, Bror Göran Simon, f 83
Littorin, Nils Håkan, f 81
Matikainen, Lennart Ensio, f 62
Norberg, Carl Johan, f 65
Nord, Widar Mikael, f 85
Noremalm, Linus Johannes, f 80
Sjunnesson, Jan Claes Ivan, f 58
Sidkvist, Andreas Vallentin Jonas, f 81
Stenlund, Magnus Jan, f 62
Stensö, Lars Martin, f 76
Schillander, Carl, f 53
Sonesson, Henrik Daniel, f 77
Rönne, Öystein Egil, f 57
Tullberg, Jan Niels Fredrik, f 49
Torsell, Stefan Bengt Zoltan, f 46
Sanandaji, Tino, f 80
Suk, Vavrinec, f 73
Vejdeland, Tor Fredrik, f 78
Weinz, Arne Mats Erik, f 57
Willgert, Jan Erik Mikael, f 58
Witte, Henning, f 58
Änglasjö, Tor Björn, f 69