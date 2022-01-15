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Joh. W. Matutis - Überwinde deine Krise - 15. Januar 2022
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0 view • January 15, 2022
Uns wird nichts erspart. Gib der Angst keinen Raum und gib dich nicht auf. Lebe aus der Kraft des Geborgenseins in Gott.
Stichworte: wie belastbar bin ich? – auf die Probleme zugehen – Selbststeuerung und Eigenverantwortung – wie ich meine Krisen bewältigt habe – die Hilfe des Heiligen Geistes – von der väterlichen Lebensweise erlöst werden – wo kommt die Krise überhaupt her? – kenne deine Schwachstellen – mache aus deinen Problemen Projekte – vertraue dem Herrn, nicht dir selbst – sich abnabeln, erwachsen werden und auf eigenen Füßen stehen – Schnullerchristen müssen entwöhnt werden – lernen, auf Gott zu hören - identifiziere dich mit Jesus
Predigt herunterladen:
Audio https://berliner-predigten.de/dateien/2022-01-15-Ueberwinde-deine-Krise.mp3
Video https://video-predigten.de/2022/220115-Ueberwinde-deine-Krise.mp4
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