Цифровые пенсии («CBDC») уже ввели! Централизация выплаты пенсий через почту России и карту МИР. Пишем отказ!!!

Из статьи https://bit.ly/3XRvfPj — "...Нужно учесть, что, внедряя CBDC, глобалисты будут идти на ЛЮБУЮ ЛОЖЬ, лишь бы достигнуть требуемого им успеха, — чтобы ВСЕ перешли на расчёты и оплату только этой «валютой», чтобы прежние формы денег ПОЛНОСТЬЮ исчезли! Т.е. чтобы альтернативы CBDC уже в принципе не было! Ради такой цели они пойдут на многое, на любой обман, подтасовки, подкуп пользователей разными «подачками» и временными «удобствами»! Лишь бы CBDC достигла монопольности в изпользовании!!! А если это уже наступит, — тогда они смогут запустить ВСЮ ТИРАНИЮ через CBDC по полной!!!

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Внедряя «цифровые деньги» и последующие элементы системы, будут обещать «прощение долгов», кредитов, снижение процентов по ипотекам и т.д. Необходимо, чтобы народ понимал, для чего это всё глобалистами делается. Чтобы многие не ломанулись за «цифровыми деньгами», — надо об этом предупреждать. Сначала навязываемые CBDC и чипирование примут бюджетники, социально зависимые и т.д., — с них всё обычно начинают. А тогда уже порабощают и остальное большинство..."

Защита от чипизации — МОЛИТВА СВЕТА https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta

