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ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΥΜΒΕΙ Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ
angelokarageorgos
angelokarageorgos
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1297 views • December 24, 2020
Παρότι μεν οι μπροστάρηδες τους διαρρηγνύουν τα ιμάτια τους για την ασφάλεια του εμβολίου, εν παραλλήλω παρουσίασα πως ακόμα και στα ίδια τα μέσα εξαπάτησης μαζεύονται πολλά πλέον στοιχεία που κάθε άλλο παρα θετικά θα λέγαμε είναι για τα εμβόλια που μας φέρνουν.

Και λαμβάνοντας υπ’όψην ότι για κανένα λόγο δεν κυκλοφορούν ραγδαίως πληροφορίες που δεν έχουν περάσει από το “πιεστήριο” τους, αναρωτιέμαι τελικά ο στόχος είναι να εμβολιάστούμε; Γιατί αν ισχύει κάτι τέτοιο τότε φαίνεται πως ο σκοπός είναι προηγουμένως να μας έχει γινει ξεκάθαρο πως ό,τι κι αν συμβεί μας είχε γνωστοποιθεί… Και στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχει και ενα ένδεχόμενο να περιμένουν εξέγερση του κόσμου;

Τις μέρες ετούτες επίσης ξεκίνησε επίσημα το σχέδιο “Eλευθερία” δηλαδή η προσπάθεια τους να εμβολιάσουν κάθε Έλληνα άνω των 18 ετών. Αυτό πάει πακέτο με το ηλεκτρονικό μητρώο εμβολίων, διαβάζοντας το οποίο διακρίνουμε ξεκάθαρα την περιγραφή του τεχνοκρατικού φακελώματος κάθε πολίτη.


Για επικοινωνία: [email protected]

Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr

Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg

Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar

Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/

Όλοι οι σύνδεσμοι είναι εδώ https://angelokarageorgos.gr/zitoun-na-sunainesoume-oti-mpore-na-mas-sumbei-otidhpote/ επειδή δε χωράνε κάτω

COVID-19 Vaccine Delivery Boston Medical Centre https://www.facebook.com/watch/?v=433621311345850

Critical care nurse at CHI Memorial explains her fainting after COVID-19 vaccine https://youtu.be/tOH7XLHl2mo

Νεκρή η νοσοκόμα που λιποθύμησε / το αρχείο θανάτου της. https://youtu.be/hv90xTks_ds

Tiffany Dover with nursing leadership https://youtu.be/wxGR3y0gE_0

Πάει και η DOVER στο 0.33 πονάει το κεφαλάκι σε βίντεο 3.03 λεπτών https://greek-dutch-truth.blogspot.com/2020/12/paei-kai-i-dover-sto-033-ponaei.html

Covid-19: 'Serious disruption' feared as Dover halts traffic to France https://www.bbc.co.uk/news/business-55389505

Flights are now banned between the UK and these countries in Europe and beyond https://www.timeout.com/news/flights-are-now-banned-between-the-uk-and-these-countries-in-europe-and-beyond-122320

Army move in to Covid test 6,000 stranded lorry drivers as France reopens borders today https://www.thesun.co.uk/news/13545624/lorries-still-trapped-kent-queue-chaos-food-shortage-mount-2/

BioNTech says it can produce new vaccine for Covid variant in 6 weeks https://www.ft.com/content/26f396c2-3dfd-4b57-8fe7-aa6784a2abd9

Pfizer: Ο Άλμπερτ Μπουρλά πούλησε μετοχές $5,6 εκατ. την ημέρα της ανακοίνωσης για το εμβόλιο https://www.msn.com/el-gr/money/economy/pfizer-%CE%BF-%CE%AC%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BB%CE%AC-%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82-5-6-%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BF/ar-BB1aVm3l?bep_ref=1&;bep_csid=20229

Εμβόλιο κορωνοϊού της Pfizer: Θα ήθελα να το κάνω πρώτος αλλά υπάρχουν ηθικά ζητήματα, λέει ο Άλμπερτ Μπουρλά https://www.protothema.gr/world/article/1063673/emvolio-pfizer-tha-ithela-na-to-kano-protos-alla-uparhoun-ithika-zitimata-leei-o-albert-bourla/

Ανατροπή από τον CDC για τις παρενέργειες του εμβολίου της Pfizer: Έχουν ασθενήσει πάνω από 3.100 εμβολιασμένοι https://www.pronews.gr/ygeia/946371_anatropi-apo-ton-cdc-gia-tis-parenergeies-toy-emvolioy-tis-pfizer-ehoyn-asthenisei-pano

Σικάγο : Σταμάτησε τη χορήγηση του εμβολίου της Pfizer νοσοκομείο https://pressroom-ioa.blogspot.com/2020/12/pfizer_19.html

Chicago-area hospital to resume vaccinations after 4 workers experience adverse reactions: report https://www.foxnews.com/health/chicago-area-hospital-to-resume-vaccinations-after-4-workers-experience-adverse-reactions-report

Covid-19 Vaccine Trial Volunteers Note Occasional Harsh Side Effects https://www.wsj.com/articles/covid-19-vaccine-trial-volunteers-note-occasional-harsh-side-effects-11608114601

ΣΥΨΑΣ: Σημαντική αποκάλυψη: «Δεν έχω στοιχεία ότι είναι ασφαλές το εμβόλιο» http://www.oparlapipas.gr/2020/12/sypsas-simantiki-apokalypsi-den-echo-stichia-oti-ine-asfales-to-emvolio%20.html?m=1
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vaccinesconspiracycoronavirusplandemic
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