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TF1 pris en flagrant délit de désinformation
The Varan De Coque Vide Do
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1 view • March 24, 2021
Le dimanche 21 mars 2021, TF1 a diffusé un reportage sur le sujet des complotistes «QAnon» dans son JT de 20H.
Les journalistes ont rencontré un internaute, le seul qui avait accepté de leur répondre, et Léo, fondateur du média alternatif «Les DéQodeurs». Leurs témoignages ont été sciemment manipulés afin de leur faire dire ce que les auteurs du reportage voulaient entendre, ne reflétant en rien la réalité des propos tenus lors des interviews.

Ces derniers avaient également enregistré l'intégralité de leurs entretiens avec le journaliste de TF1.

Dans cette vidéo, vous allez voir comment le plus gros journal télévisé de France n'a pas hésité à s'adonner à la manipulation des images et à la désinformation afin de porter le discrédit sur la cible du moment : «les complotistes».

Vous allez pouvoir voir comment fonctionne la machine de la désinformation depuis les coulisses.

Aidez-nous à faire circuler cette vidéo, merci de la partager 🙏

Vous pouvez aussi nous aider en repostant cette vidéo sur votre chaîne.
Vous pouvez la télécharger depuis cette page 👇
https://lesdeqodeurs.fr/tf1-pris-en-flagrant-de-delit-de-desinformation/#download


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