Film: Geoinżynieria- Co oni rozpylają? "What in the world are they spraying?"

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Fenomen zwany po angielsku "chemtrails" jest ewidentny, widzialny gołym
okiem i nie ma charakteru naturalnego. Film tłumaczy czym jest ten
fenomen słowami naukowców, którzy tworzą tą technologię. Geoinżynieria
istnieje od lat 60-tych, kiedy to podpisano w ONZ międzynarodową umowę
o nieużywaniu broni opierającej się na zmianach pogody. Dziś wraz z niby
problemem globalnego ocieplenia,
naukowcy zastanawiają się nad technikami obniżenia temperatury naszego
globu. Ale kryje się za tym coś więcej, znacznie więcej…
W jednym z dokumentów opublikowanych przez CFR (Council of Foreign Relations) możemy przeczytać: "Istnieje wiele strategii, takich jak rozpylanie cząstek odbijających światło, do stratosfery, które mogą być używane do modyfikacji systemu atmosfery ziemi i oceanu, spowalniając lub odwracając efekty globalnego ocieplenia. Wszystkie te "Geoinżynieryjne" strategie obejmują wiele niepewności i stosowanie ich zawiera znaczące ryzyko. Mogą one działać niezgodnie z oczekiwaniami, powodując niezamierzone skutki w systemie klimatycznym. Zmniejszając ocieplenie, strategie mogą powodować inne zmiany, takie jak zakwaszenie oceanu, niszczenia raf koralowych, zmiany w składzie ekosystemów lądowych. Mimo niepewności i bardzo negatywnych potencjalnych konsekwencji, geoinżynieria może być potrzebna, aby zapobiec lub odwrócić dramatyczne zmiany w systemie klimatycznym, takie jak podniesienie się poziomu morza, które mogłyby wywołać katastrofę dla setek milionów ludzi."
W pełnym raporcie CFR zawierającym ponad 140 stron możemy przeczytać:
(str 20) "Niepohamowane zmiany klimatyczne mogą w długiej perspektywie, mieć szerokie i potencjalnie katastrofalne skutki, dla życia ludzi, wrażliwych ekosystemów i bezpieczeństwa międzynarodowego. To wyzwanie, które wymaga od Stanów Zjednoczonych i świata, podjęcia pilnych kompleksowych działań, aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery i aby zmierzyć się z konsekwencjami wszelkich nieuniknionych zmian klimatycznych."
(str 80) "Geoinżynieria obejmuje zmianę ilości promieniowania słonecznego, które dociera do powierzchni ziemi, co z kolei ochładza planetę. Różne rodzaje systemów inżynierii klimatu zostały zaproponowane, począwszy od iniekcji odblaskowych aerozoli do atmosfery, do wprowadzania dużej liczby niewielkich luster w przestrzeni okołoziemskiej. Geoinżynieria nie jest formą adaptacji do zmian klimatu, jest jednak potencjalnym uzupełnieniem łagodzenia jego skutków.
Metody Geoinżynierii są jednak bardzo kontrowersyjne, ponieważ ingerencja na dużą skalę w ekosystemy ziemi może, podobnie jak nagromadzenie emisji gazów cieplarnianych, mieć nieprzewidywalne, szerokie, a być może nieodwracalne skutki. Sugestie, że geoinżynieria może być tanim sposobem na łagodzenie zmian klimatu są również nie na miejscu.
W szczególności coraz większe stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze będzie prowadzić do konieczności coraz bardziej agresywnego działania w zarządzaniu klimatem, i walki z efektami, które są trudne do przewidzenia. Będą one również powodować niebezpieczne w skutkach kumulacje gazów cieplarnianych, takich jak zakwaszenie oceanów (co negatywnie wpływa na ekosystemy morskie). Niezależnie od tego, czy Stany Zjednoczone wprowadzą na dużą skalę geoeninżynierję, inni mogą to zrobić. W rzeczywistości, geoinżynieria jest jednym z kilku kroków, które mogą być podjęte przez inne kraje, które mogłyby mieć silny wpływ na klimat ziemi. Takie jednostronne działania mogą prowadzić do napięć międzynarodowych, a działania podejmowane przez jedno państwo mogą mieć szkodliwy wpływ na innych."
Pobierz pełen raport CFR na temat geoinżynierii: https://www.prisonplanet.pl/files/646406682/file/climate_changetf_cfr.pdf