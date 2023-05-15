Elena Malmefeldt - Systemet är riggat

En gång i tiden trodde jag att Sverige var en demokrati, att vi stod bakom fred och neutralitet, att vi skattebetalare genom SIDA hjälpte människor i världen som hade det svårt. Stolt tog jag del av SIDA:s arbete och kände att jag var en del i att människor fick det bättre. Jag var stolt över mitt land Sverige. Jag trodde på vallöften och trodde på politiken. Vi i Sverige valde tillsammans hur vi ville att Sverige skulle fungera som land. Efter hand förstod jag att vallöften inte hade någon relevans, ingen brydde sig om att fullfölja det som utlovats, efter hand förstod jag att det politiska systemet var en fars. Det skulle ge oss en känsla av att vi var med och bestämde. Valfusk som pågått i många andra länder tror jag inte ens behövs i Sverige, för det spelar ingen roll vem som vinner. Agendan ligger klar och vem som helst som vinner ska vara med och driva denna elitiska agenda, annars ryker deras makt. Mycket förmånligt för genomdrivandet av denna agenda är att Sverige består av en mycket lydig befolkning. För er som sett mina filmer vet att freden är en viktig fråga för mig, efter hand förstod jag att Sverige inte försöker få fred. Inte nog med det, vi är till och med och driver på dessa krig. Politiker som har betalt med landets skattemedel arbetar bland annat för vapenindustrin och SIDA pengar används som en del i den vapenindustriella agendan. Sverige drivs utan tvekan av en liten elit och en som varit mycket behjälplig i deras agenda är Carl Bildt. Den här researchen handlar om att systemet är riggat och hur Bildt både lydigt och tydligt driver elitens agenda och han går inte lottlös i det arbetet. Människor i stora delar av världen har förlorat sina liv på grund av Sveriges engagemang i att driva krig och sedan göra pengar på att bygga upp de krigshärjade länderna. Svensk industri har blomstrat (läs: Wallenberg har blivit farligt rika) och Carl Bildt anser när han lobbar för vapenindustrin att det här handlar om svenska jobb. I Omtanke, Elena (swish - 0709526666)

