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Caso de COVID-19. Protocolo de rescate trementina, Lugol's, peróxido, dieta carnívora.
Espíritu de la Trementina
Espíritu de la Trementina
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215 views • December 29, 2020
Caso de COVID-19, eliminado con protocolo de trementina, yodo Lugol's, peróxido de hidrógeno y cambio a alimentación carnívora.

Enlace del post para discusión en el grupo de Espíritu de la Trementina en MeWe: https://mewe.com/join/trementina

Enlace de estudio científico sobre trementina:
http://foro.trementina.org/Turpentine-PDF.pdf

Nuestro blog:
http://www.trementina.org

Nuestro foro (modo de lectura):
http://foro.trementina.org
Keywords
pineneedlesturpentinelugollugolsperoxidoperoxido de hidrogenoyodotrementinapino
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