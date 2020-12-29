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Caso de COVID-19. Protocolo de rescate trementina, Lugol's, peróxido, dieta carnívora.
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215 views • December 29, 2020
Caso de COVID-19, eliminado con protocolo de trementina, yodo Lugol's, peróxido de hidrógeno y cambio a alimentación carnívora.
Enlace del post para discusión en el grupo de Espíritu de la Trementina en MeWe: https://mewe.com/join/trementina
Enlace de estudio científico sobre trementina:
http://foro.trementina.org/Turpentine-PDF.pdf
Nuestro blog:
http://www.trementina.org
Nuestro foro (modo de lectura):
http://foro.trementina.org
Enlace del post para discusión en el grupo de Espíritu de la Trementina en MeWe: https://mewe.com/join/trementina
Enlace de estudio científico sobre trementina:
http://foro.trementina.org/Turpentine-PDF.pdf
Nuestro blog:
http://www.trementina.org
Nuestro foro (modo de lectura):
http://foro.trementina.org
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