AWAKE FOR HEAVEN'S SAKE
HERMES THOTH
PANTA RHEI-RAINBOW DANCER-T3
CHILDREN NOW WAKE UP....TIME TO AWAKE
CHILDREN NOW WAKE UP....FOR HEAVEN'S SAKE
CHILDREN NOW WAKE UP AND SPREAD YOUR WINGS OF LOVE
AND FLY TO HEAVEN'S GATE....DON'T BE LATE
I LOOK DOWN....ALL MY CHILDREN FAST ASLEEP
TIME TO WAKE, I KNOW, DEMONS IN YOUR DREAMS
MY LOVE CHILD.....TIME TO FLY.....OH YEA
NOW LEARN TO SPREAD YOUR WINGS TO FLY
THROUGH HEAVEN'S GATE......DON'T BE LATE
NOW, CHILDREN FROM HEAVEN SENT.....AWAKE TO WHY YOUR SOUL IS SENT TO EARTH NOW
GOD HAS SENT YOU EARTH.....TO FULFILL YOUR DREAM TO LOVE
CHILDREN WAKE UP.....TIME TO AWAKE
CHILDREN WON'T YOU WAKE UP....FOR HEAVEN'S SAKE
WHAT DO I HAVE TO DO TO HAVE YOU KNOW YOUR MADE
TO BECOME A BRAND NEW ANGEL AND SENT THROUGH HEAVEN'S GATE
INSTRUMENTAL BREAK
NOW IT'S TIME TO WAKE
YES, FOR HEAVEN'S SAKE
GOD HAS SENT LOVE EARTH
NOW TO HEAVEN'S GATE
YES, I TELL YOU TRUE