AWAKE FOR HEAVEN'S SAKE
HERMES THOTH 2
HERMES THOTH 2
1
48 views • 1 day ago

AWAKE FOR HEAVEN'S SAKE

HERMES THOTH

PANTA RHEI-RAINBOW DANCER-T3

CHILDREN NOW WAKE UP....TIME TO AWAKE

CHILDREN NOW WAKE UP....FOR HEAVEN'S SAKE

CHILDREN NOW WAKE UP AND SPREAD YOUR WINGS OF LOVE

AND FLY TO HEAVEN'S GATE....DON'T BE LATE


I LOOK DOWN....ALL MY CHILDREN FAST ASLEEP

TIME TO WAKE, I KNOW, DEMONS IN YOUR DREAMS

MY LOVE CHILD.....TIME TO FLY.....OH YEA

NOW LEARN TO SPREAD YOUR WINGS TO FLY

THROUGH HEAVEN'S GATE......DON'T BE LATE


NOW, CHILDREN FROM HEAVEN SENT.....AWAKE TO WHY YOUR SOUL IS SENT TO EARTH NOW

GOD HAS SENT YOU EARTH.....TO FULFILL YOUR DREAM TO LOVE


CHILDREN WAKE UP.....TIME TO AWAKE

CHILDREN WON'T YOU WAKE UP....FOR HEAVEN'S SAKE

WHAT DO I HAVE TO DO TO HAVE YOU KNOW YOUR MADE

TO BECOME A BRAND NEW ANGEL AND SENT THROUGH HEAVEN'S GATE


INSTRUMENTAL BREAK


NOW IT'S TIME TO WAKE

YES, FOR HEAVEN'S SAKE

GOD HAS SENT LOVE EARTH

NOW TO HEAVEN'S GATE

YES, I TELL YOU TRUE


