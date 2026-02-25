BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

GOD'S CHRISTED ANGEL HEARTS
HERMES THOTH 2
HERMES THOTH 2
1 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
13 views • 1 day ago

GOD'S CHRISTED ANGEL HEARTS

JESUS AND HERMES

LESIUM--AURACLE-TRACK 2

WHEN GOD MADE ANGEL HEARTS, CHRISTED PART OF HIS LOVE

SENT ALL OUR HEARTS TO WHERE HE NEEDS

TO MEND THE TEARS SHED IN VAIN

ALL THAT IS IS MADE TO SERVE THE NEEDS OF ALL THAT IS AS GOD


INSTRUMENTS


LIGHT FLOWING FROM THE HEART SIGNIFIES WE'RE SOULS

OF CHRISTED HEART WE SEE

THAT GOD HAS MADE US TO LOVE ALL HE IS THE CHRISTED ANGEL HEART

FROM THE KINGDOM COME TO SHARE OUR LOVE ON EARTH


FROM THE HEART OF GOD

CHRISTED ANGEL HEARTS ARE EVERYWHERE

YOU WILL SEE WE'RE SENT TO SHARE

GOD'S HEART LIGHT FLOWING FROM, CHRISTED ANGEL HEARTS

WE SEE YOU ALL ARE IN DIRE NEED

TO FULFILL YOUR SOUL'S TRUE NEED

TO SHARE GOD'S LOVE AND AFTER ALL

THAT'S WHAT WE'RE MADE TO DO


INSTRUMENTS


FROM MY BIRTH, WONDERING WHY I CAN'T LOVE MORE THAN ONE

OWNERSHIP'S THE DEVIL'S TRICK TO STIFFLE LOVE'S TRUE NEED 

TO SHARE ETERNALLY

CHRISTED ANGEL HEARTS SHARE GOD'S LOVE WITH ALL

KNOWING ALL IS GOD

JESUS SHOWS US HOW GOD LOVES AS WE


HEARTS FULL OF GOD'S LOVE

CAN'T HELP BUT HELP THOSE IN NEED

IT'S TRUE, GOD MADE ANGEL SOULS TO SHARE HIS CHRISTED HEART


BREAK


ANGELS SHARE THEIR CHRISTED LOVING HEART WITH THOSE IN NEED


INSTRUMENTS


GOD'S CHRISTED HEART

WITH THOSE IN NEED

JESUS IS HERE TO SAY

I LOVE ALL, I LOVE GOD

Keywords
spiritual musicangel musicfrom the angels
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
They want your child&#8217;s body autonomy: Democrats&#8217; lawsuit aims to crush informed consent on vaccines

They want your child’s body autonomy: Democrats’ lawsuit aims to crush informed consent on vaccines

Willow Tohi
U.S. deploys USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group to Mediterranean amid escalating Iran tensions

U.S. deploys USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group to Mediterranean amid escalating Iran tensions

Kevin Hughes
Former Labor Minister Peter Mandelson arrested on suspicion of misconduct in public office

Former Labor Minister Peter Mandelson arrested on suspicion of misconduct in public office

Laura Harris
Internal disputes stall Trump&#8217;s $500 billion military spending boost

Internal disputes stall Trump’s $500 billion military spending boost

Laura Harris
Newly revealed DEA probe adds new layers of narcotics trafficking and prostitution to the Epstein scandal

Newly revealed DEA probe adds new layers of narcotics trafficking and prostitution to the Epstein scandal

Lance D Johnson
Texas lawsuit claims fast-fashion giant Shein sells toxic goods, exposes data to China

Texas lawsuit claims fast-fashion giant Shein sells toxic goods, exposes data to China

Cassie B.
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy