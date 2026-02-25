© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
GOD'S CHRISTED ANGEL HEARTS
JESUS AND HERMES
LESIUM--AURACLE-TRACK 2
WHEN GOD MADE ANGEL HEARTS, CHRISTED PART OF HIS LOVE
SENT ALL OUR HEARTS TO WHERE HE NEEDS
TO MEND THE TEARS SHED IN VAIN
ALL THAT IS IS MADE TO SERVE THE NEEDS OF ALL THAT IS AS GOD
INSTRUMENTS
LIGHT FLOWING FROM THE HEART SIGNIFIES WE'RE SOULS
OF CHRISTED HEART WE SEE
THAT GOD HAS MADE US TO LOVE ALL HE IS THE CHRISTED ANGEL HEART
FROM THE KINGDOM COME TO SHARE OUR LOVE ON EARTH
FROM THE HEART OF GOD
CHRISTED ANGEL HEARTS ARE EVERYWHERE
YOU WILL SEE WE'RE SENT TO SHARE
GOD'S HEART LIGHT FLOWING FROM, CHRISTED ANGEL HEARTS
WE SEE YOU ALL ARE IN DIRE NEED
TO FULFILL YOUR SOUL'S TRUE NEED
TO SHARE GOD'S LOVE AND AFTER ALL
THAT'S WHAT WE'RE MADE TO DO
INSTRUMENTS
FROM MY BIRTH, WONDERING WHY I CAN'T LOVE MORE THAN ONE
OWNERSHIP'S THE DEVIL'S TRICK TO STIFFLE LOVE'S TRUE NEED
TO SHARE ETERNALLY
CHRISTED ANGEL HEARTS SHARE GOD'S LOVE WITH ALL
KNOWING ALL IS GOD
JESUS SHOWS US HOW GOD LOVES AS WE
HEARTS FULL OF GOD'S LOVE
CAN'T HELP BUT HELP THOSE IN NEED
IT'S TRUE, GOD MADE ANGEL SOULS TO SHARE HIS CHRISTED HEART
BREAK
ANGELS SHARE THEIR CHRISTED LOVING HEART WITH THOSE IN NEED
INSTRUMENTS
GOD'S CHRISTED HEART
WITH THOSE IN NEED
JESUS IS HERE TO SAY
I LOVE ALL, I LOVE GOD