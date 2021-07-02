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Kasper Wagner: Løgn på løgn på løgn på løgn på løgn..(smukt arb) [17 feb 2021]
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10 views • July 02, 2021
Note: Hele udsendelsen kan ses her:
'Hvilke myndigheder anbefalede 'nedlukning' af Danmark? [28.05.2020 Debatten: Coronakrisens pris]'
https://www.bitchute.com/video/oC0Q3cnKXiei/
Så noget som jeg har skrevet og sagt offentligt i årevis.
Systematisk ulovlig sagsbehandling. Dokumenteret.
Ingen stilles til ansvar = ingen retssikkerhed = #bananstat
Der stjæles, lyves, bedrages, manipuleres, trues med sanktioner og loven brydes bevist hvor dokumenterede syge og nedslidte medborgere ulovligt fastholdes på kontanthjælp, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, udviklingsforløb, varmtvandt-træning, praktikker (gratis arbejdskraft) og klappekagekurser mm samt på Fleksjob, så kommunerne kan overholde embedsmændenes måltal og derved indkassere sin stats-refusion samt fra udligningsordningen, personlige bonusser, gyldne håndtryk og vederlag.
Alt ved hjælp af 'automatisk sagsbehandling', 'sød retorisk', tvetydig, 'politisk korrekt' ansvarfralæggende Djøf-sprog, Doublespeak og Newspeak, samt ' New Public Management (NPM) sprog' (bullshit-kulturen). Og de er dygtige til det.
Syge og udsatte borgere dør, begår selvmord og sætter ild til sig selv pga disse retsløse forhold. (se sandhedsbevis #52)
Og de hykleriske politikere, især Dem fra venstrefløjen er tavse om disse retsløse forhold. Et af mange beviser for det er KV2017 hvor vi alle blev #rØvrendt.
Tryk avler Modtryk. Det er #Psykt.
- SB og jurister er ikke statsautoriseret med personligt ansvar over for loven.
- Der er ingen Forvaltningsdomstol.
- Magtens tre-deling er ikke eksisterende siden 1848.
- Politikerne har blod på deres hænder.
- Sagsbehandlere og jurister i sociale sager agerer enevældige konger.
Og De ved det alle sammen. Politikerne ved det også.
- Retssikkerhed er uden partifarve.
- Retssikkerhed er ikke en politisk ideologi.
- Retssikkerhed er almindelig respekt for demokratisk vedtagne love.
Alt dokumenteret i årevis...
https://www.facebook.com/kim.temp
https://twitter.com/Kim_Osboel
https://anonup.com/@Kim_Osboel
https://www.bitchute.com/channel/3YqC0mK7nzxz/
https://rumble.com/user/Kim_Osboel (Deleted 17.03.2021 be the Satanist Rumble)
https://www.brighteon.com/channels/kimosboel
https://parler.com/profile/KimOsboel/
https://mewe.com/i/kimosb%C3%B8l
https://gab.com/Kim_Osboel
https://t.me/Kim_Osboel
[Fra d 09-04-2017] http://www.k10.dk/showthread.php?t=35157
YouTube no 2: https://www.youtube.com/channel/UCKcCEgl90IXxFewmCNsztgA/
Rumble no 2: https://rumble.com/user/KimOsboel
Kilde:
Kasper Wagner - 16 tusind visninger - 119 kommentarer - 597 delinger
https://www.facebook.com/kasperewagner/posts/10158987166818928
https://www.facebook.com/kasperewagner/videos/10158987166533928
'Hvilke myndigheder anbefalede 'nedlukning' af Danmark? [28.05.2020 Debatten: Coronakrisens pris]'
https://www.bitchute.com/video/oC0Q3cnKXiei/
Så noget som jeg har skrevet og sagt offentligt i årevis.
Systematisk ulovlig sagsbehandling. Dokumenteret.
Ingen stilles til ansvar = ingen retssikkerhed = #bananstat
Der stjæles, lyves, bedrages, manipuleres, trues med sanktioner og loven brydes bevist hvor dokumenterede syge og nedslidte medborgere ulovligt fastholdes på kontanthjælp, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, udviklingsforløb, varmtvandt-træning, praktikker (gratis arbejdskraft) og klappekagekurser mm samt på Fleksjob, så kommunerne kan overholde embedsmændenes måltal og derved indkassere sin stats-refusion samt fra udligningsordningen, personlige bonusser, gyldne håndtryk og vederlag.
Alt ved hjælp af 'automatisk sagsbehandling', 'sød retorisk', tvetydig, 'politisk korrekt' ansvarfralæggende Djøf-sprog, Doublespeak og Newspeak, samt ' New Public Management (NPM) sprog' (bullshit-kulturen). Og de er dygtige til det.
Syge og udsatte borgere dør, begår selvmord og sætter ild til sig selv pga disse retsløse forhold. (se sandhedsbevis #52)
Og de hykleriske politikere, især Dem fra venstrefløjen er tavse om disse retsløse forhold. Et af mange beviser for det er KV2017 hvor vi alle blev #rØvrendt.
Tryk avler Modtryk. Det er #Psykt.
- SB og jurister er ikke statsautoriseret med personligt ansvar over for loven.
- Der er ingen Forvaltningsdomstol.
- Magtens tre-deling er ikke eksisterende siden 1848.
- Politikerne har blod på deres hænder.
- Sagsbehandlere og jurister i sociale sager agerer enevældige konger.
Og De ved det alle sammen. Politikerne ved det også.
- Retssikkerhed er uden partifarve.
- Retssikkerhed er ikke en politisk ideologi.
- Retssikkerhed er almindelig respekt for demokratisk vedtagne love.
Alt dokumenteret i årevis...
https://www.facebook.com/kim.temp
https://twitter.com/Kim_Osboel
https://anonup.com/@Kim_Osboel
https://www.bitchute.com/channel/3YqC0mK7nzxz/
https://rumble.com/user/Kim_Osboel (Deleted 17.03.2021 be the Satanist Rumble)
https://www.brighteon.com/channels/kimosboel
https://parler.com/profile/KimOsboel/
https://mewe.com/i/kimosb%C3%B8l
https://gab.com/Kim_Osboel
https://t.me/Kim_Osboel
[Fra d 09-04-2017] http://www.k10.dk/showthread.php?t=35157
YouTube no 2: https://www.youtube.com/channel/UCKcCEgl90IXxFewmCNsztgA/
Rumble no 2: https://rumble.com/user/KimOsboel
Kilde:
Kasper Wagner - 16 tusind visninger - 119 kommentarer - 597 delinger
https://www.facebook.com/kasperewagner/posts/10158987166818928
https://www.facebook.com/kasperewagner/videos/10158987166533928
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