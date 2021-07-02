Kasper Wagner: Løgn på løgn på løgn på løgn på løgn..(smukt arb) [17 feb 2021]

Kim Osbøl - Copenhagen Denmark 1569 followers Follow 0 Share Add to... Download MP3 Share Report

10 views • July 02, 2021



'Hvilke myndigheder anbefalede 'nedlukning' af Danmark? [28.05.2020 Debatten: Coronakrisens pris]'

https://www.bitchute.com/video/oC0Q3cnKXiei/



Så noget som jeg har skrevet og sagt offentligt i årevis.



Systematisk ulovlig sagsbehandling. Dokumenteret.

Ingen stilles til ansvar = ingen retssikkerhed = #bananstat



Der stjæles, lyves, bedrages, manipuleres, trues med sanktioner og loven brydes bevist hvor dokumenterede syge og nedslidte medborgere ulovligt fastholdes på kontanthjælp, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, udviklingsforløb, varmtvandt-træning, praktikker (gratis arbejdskraft) og klappekagekurser mm samt på Fleksjob, så kommunerne kan overholde embedsmændenes måltal og derved indkassere sin stats-refusion samt fra udligningsordningen, personlige bonusser, gyldne håndtryk og vederlag.



Alt ved hjælp af 'automatisk sagsbehandling', 'sød retorisk', tvetydig, 'politisk korrekt' ansvarfralæggende Djøf-sprog, Doublespeak og Newspeak, samt ' New Public Management (NPM) sprog' (bullshit-kulturen). Og de er dygtige til det.



Syge og udsatte borgere dør, begår selvmord og sætter ild til sig selv pga disse retsløse forhold. (se sandhedsbevis #52)



Og de hykleriske politikere, især Dem fra venstrefløjen er tavse om disse retsløse forhold. Et af mange beviser for det er KV2017 hvor vi alle blev #rØvrendt.



Tryk avler Modtryk. Det er #Psykt.



- SB og jurister er ikke statsautoriseret med personligt ansvar over for loven.

- Der er ingen Forvaltningsdomstol.

- Magtens tre-deling er ikke eksisterende siden 1848.

- Politikerne har blod på deres hænder.

- Sagsbehandlere og jurister i sociale sager agerer enevældige konger.



Og De ved det alle sammen. Politikerne ved det også.



- Retssikkerhed er uden partifarve.

- Retssikkerhed er ikke en politisk ideologi.

- Retssikkerhed er almindelig respekt for demokratisk vedtagne love.



Alt dokumenteret i årevis...



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(Deleted 17.03.2021 be the Satanist Rumble)

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[Fra d 09-04-2017]

YouTube no 2:

Rumble no 2:



Kilde:

Kasper Wagner - 16 tusind visninger - 119 kommentarer - 597 delinger

https://www.facebook.com/kasperewagner/posts/10158987166818928

https://www.facebook.com/kasperewagner/videos/10158987166533928 Note: Hele udsendelsen kan ses her:'Hvilke myndigheder anbefalede 'nedlukning' af Danmark? [28.05.2020 Debatten: Coronakrisens pris]'Så noget som jeg har skrevet og sagt offentligt i årevis.Systematisk ulovlig sagsbehandling. Dokumenteret.Ingen stilles til ansvar = ingen retssikkerhed = #bananstatDer stjæles, lyves, bedrages, manipuleres, trues med sanktioner og loven brydes bevist hvor dokumenterede syge og nedslidte medborgere ulovligt fastholdes på kontanthjælp, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, udviklingsforløb, varmtvandt-træning, praktikker (gratis arbejdskraft) og klappekagekurser mm samt på Fleksjob, så kommunerne kan overholde embedsmændenes måltal og derved indkassere sin stats-refusion samt fra udligningsordningen, personlige bonusser, gyldne håndtryk og vederlag.Alt ved hjælp af 'automatisk sagsbehandling', 'sød retorisk', tvetydig, 'politisk korrekt' ansvarfralæggende Djøf-sprog, Doublespeak og Newspeak, samt ' New Public Management (NPM) sprog' (bullshit-kulturen). Og de er dygtige til det.Syge og udsatte borgere dør, begår selvmord og sætter ild til sig selv pga disse retsløse forhold. (se sandhedsbevis #52)Og de hykleriske politikere, især Dem fra venstrefløjen er tavse om disse retsløse forhold. Et af mange beviser for det er KV2017 hvor vi alle blev #rØvrendt.Tryk avler Modtryk. Det er #Psykt.- SB og jurister er ikke statsautoriseret med personligt ansvar over for loven.- Der er ingen Forvaltningsdomstol.- Magtens tre-deling er ikke eksisterende siden 1848.- Politikerne har blod på deres hænder.- Sagsbehandlere og jurister i sociale sager agerer enevældige konger.Og De ved det alle sammen. Politikerne ved det også.- Retssikkerhed er uden partifarve.- Retssikkerhed er ikke en politisk ideologi.- Retssikkerhed er almindelig respekt for demokratisk vedtagne love.Alt dokumenteret i årevis... https://rumble.com/user/Kim_Osboel (Deleted 17.03.2021 be the Satanist Rumble)https://t.me/Kim_Osboel[Fra d 09-04-2017] http://www.k10.dk/showthread.php?t=35157 YouTube no 2: https://www.youtube.com/channel/UCKcCEgl90IXxFewmCNsztgA/ Rumble no 2: https://rumble.com/user/KimOsboel Kilde:Kasper Wagner - 16 tusind visninger - 119 kommentarer - 597 delinger Keywords freedompedophiliasatanismdeepstatefascism

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