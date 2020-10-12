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CDL58 - Préparez-vous au pire scénario en prenant soin de vous !
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3 views • October 12, 2020
INSCRIVEZ-VOUS DÉJÀ SUR FullLife Channel en cliquant sur https://fulllifechannel.com
Les informations que je reçois de manière confidentielle de diverses sources me portent à croire que nos gouvernements serviles soumis aux ordres des mondialistes nous imposeront un nouveau confinement d'ici la fin du mois d'octobre, alors que la situation sanitaire ne justifie plus d'aucune manière la moindre mesure de précaution !
Face à ce scénario du pire, comment pouvons-nous nous préparer le mieux possible, individuellement et collectivement pour non seulement faire barrage à cette folie criminelle, mais aussi pour en souffrir le moins possible ? Telles sont les réflexions que je vous livre dans cette nouvelle conversation, à travers sept conseils pour prendre soin de vous d'ici le 28 octobre prochain…
Quelques références URL citées dans cette vidéo :
— accident suite à un test : https://www.sudouest.fr/2020/10/02/covid-19-un-test-nasal-tourne-mal-la-paroi-du-cerveau-d-une-americaine-percee-7914411-10861.php
— pour commander le livre « Prenez soin de vous, n’attendez pas que les autres le fassent » : https://editions-jouvence.com/livre/prenez-soin-de-vous-nattendez-pas-que-les-autres-le-fassent/
— sur la différence entre le port du masque chez les chirurgiens et chez les autres : https://youtu.be/icZ4AcghGE8
— pour rejoindre l’association « Bon sens » initiée par Silvano Trotta : www.bonsens.org
— Interdiction de l’instruction à domicile : https://exoportail.com/macron-interdit-lenseignement-a-domicile-sauf-pour-raisons-de-sante-des-2021/
— autre référence : https://www.huffingtonpost.fr/entry/macron-interdit-lenseignement-a-domicile-sauf-pour-raisons-de-sante-des-2021_fr_5f76f135c5b6dd94f1e8f0ae
Quelques références pratiques :
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma chaîne YouTube : https://www.youtube.com/user/jjcrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
— pour vous inscrire sur ma nouvelle chaîne publique sur FullLifeChannel.com : https://www.fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Publication de cette vidéo : lundi 5 octobre 2020 - Dernière mise à jour des fichiers : 4 octobre 2020
Les informations que je reçois de manière confidentielle de diverses sources me portent à croire que nos gouvernements serviles soumis aux ordres des mondialistes nous imposeront un nouveau confinement d'ici la fin du mois d'octobre, alors que la situation sanitaire ne justifie plus d'aucune manière la moindre mesure de précaution !
Face à ce scénario du pire, comment pouvons-nous nous préparer le mieux possible, individuellement et collectivement pour non seulement faire barrage à cette folie criminelle, mais aussi pour en souffrir le moins possible ? Telles sont les réflexions que je vous livre dans cette nouvelle conversation, à travers sept conseils pour prendre soin de vous d'ici le 28 octobre prochain…
Quelques références URL citées dans cette vidéo :
— accident suite à un test : https://www.sudouest.fr/2020/10/02/covid-19-un-test-nasal-tourne-mal-la-paroi-du-cerveau-d-une-americaine-percee-7914411-10861.php
— pour commander le livre « Prenez soin de vous, n’attendez pas que les autres le fassent » : https://editions-jouvence.com/livre/prenez-soin-de-vous-nattendez-pas-que-les-autres-le-fassent/
— sur la différence entre le port du masque chez les chirurgiens et chez les autres : https://youtu.be/icZ4AcghGE8
— pour rejoindre l’association « Bon sens » initiée par Silvano Trotta : www.bonsens.org
— Interdiction de l’instruction à domicile : https://exoportail.com/macron-interdit-lenseignement-a-domicile-sauf-pour-raisons-de-sante-des-2021/
— autre référence : https://www.huffingtonpost.fr/entry/macron-interdit-lenseignement-a-domicile-sauf-pour-raisons-de-sante-des-2021_fr_5f76f135c5b6dd94f1e8f0ae
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Publication de cette vidéo : lundi 5 octobre 2020 - Dernière mise à jour des fichiers : 4 octobre 2020
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