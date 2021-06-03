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Une idée si vous devez expliquer votre choix de refuser la vaccination, en milieu professionnel
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10 views • June 03, 2021
De nombreux Québécois refusent la vaccination et ce, pour une variété de raisons, souvent meilleures les unes que les autres, à commencer par le statut de produit "expérimental", approuvé "en urgence" des fabricants de "vaccins".
Il arrive souvent que ce refus d'être vacciné attise des tensions dans un milieu professionnel qui se veut pro-vaccins.
Voici une approche qui pourrait peut-être vous aider, en tant que non-vacciné, à faire voir l'avantage pour un employeur d'apprécier ses employés non-vaccinés, aux côtés de ceux qui le sont.
L'idée étant de répartir les risques liés au statut vaccinal.
Cette approche fait du sens pour quiconque a appris à ne jamais mettre tous ses oeufs dans le même panier.
Il s'agit d'une approche prudente et pleine de sens, aussi bien pour les non-vaccinés que les employeurs avisés.
Il arrive souvent que ce refus d'être vacciné attise des tensions dans un milieu professionnel qui se veut pro-vaccins.
Voici une approche qui pourrait peut-être vous aider, en tant que non-vacciné, à faire voir l'avantage pour un employeur d'apprécier ses employés non-vaccinés, aux côtés de ceux qui le sont.
L'idée étant de répartir les risques liés au statut vaccinal.
Cette approche fait du sens pour quiconque a appris à ne jamais mettre tous ses oeufs dans le même panier.
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