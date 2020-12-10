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Aşılarda Neler Kullanılıyormuş, Oturdum Araştırdım...
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3 views • December 10, 2020
Çocuk Doktoru Lawrence Palevsky’nin AŞI İÇERİKLERİ Hakkında Eyalet Meclisindeki TARİHİ KONUŞMASI
● Aşılarda neler kullanılıyormuş, oturdum araştırdım. Ve gördüm ki, kobay hayvanlarda ağır tahrip gücü kanıtlanmış bir değil, pekçok madde bulunmakta aşılarda.
● Şu anda her 5 çocuktan 1’i öğrenme engelli. 1976’da 17’de 1’di bu oran.
● Binlerce aile aynı şeyi söylüyordu; kiminin dili gidiyor, kimi havale nöbetleri geçirmeye başlıyor, kimi hayatını kaybediyor, astım, alerjiler, egzama başlıyor, kimi otizm geliştiriyor, kimi öğrenme engelli oluyor, kiminde iltihabi bağırsak hastalığı ortaya çıkıyor, otoimmün hastalıklar baş gösteriyor…
● 20 yılı aşkın zamandır, çocuğunu aşılatmamış ailerle çalışıyorum kliniğimde; hayatımda gördüğüm en sağlıklı çocuklar bunlar!
● Aşı olundu mu organizmanın kökünü vücuttan kazıdığınızı gösteren tek bilimsel kanıt, çalışma yok.
● Aşılarda neler kullanılıyormuş, oturdum araştırdım. Ve gördüm ki, kobay hayvanlarda ağır tahrip gücü kanıtlanmış bir değil, pekçok madde bulunmakta aşılarda.
● Şu anda her 5 çocuktan 1’i öğrenme engelli. 1976’da 17’de 1’di bu oran.
● Binlerce aile aynı şeyi söylüyordu; kiminin dili gidiyor, kimi havale nöbetleri geçirmeye başlıyor, kimi hayatını kaybediyor, astım, alerjiler, egzama başlıyor, kimi otizm geliştiriyor, kimi öğrenme engelli oluyor, kiminde iltihabi bağırsak hastalığı ortaya çıkıyor, otoimmün hastalıklar baş gösteriyor…
● 20 yılı aşkın zamandır, çocuğunu aşılatmamış ailerle çalışıyorum kliniğimde; hayatımda gördüğüm en sağlıklı çocuklar bunlar!
● Aşı olundu mu organizmanın kökünü vücuttan kazıdığınızı gösteren tek bilimsel kanıt, çalışma yok.
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