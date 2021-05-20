Můj příběh spontánního uzdravení z rakoviny a krátké představení online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®

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Příběh spontánního uzdravení z rakoviny.
Z navrátivší se rakoviny v její terminální fázi a zbývajícími 3 měsíci života.
Příběh nejprve plný strachu, obav a bezedných nocí.
A nakonec neuvěřitelný příběh plný uvědomění , pokory a uzdravení.
Ne vyléčení, ne žádné remise.
Ale spontánní uzdravení z rakoviny.
Jednou pro vždy.
Bez léků a bez lékařů.
Vše zhmotněno do protokolu Moje cesta.
Který je součástí 7-denního unikátního online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®.
Zaposlouchejte se v klidu do následujících minut..
Zaposlouchejte se do krátkého představení online kurzu.
Vypněte mozek a zapněte své srdce.
Vše co má k Vám dojít, k Vám dorazí...
Přeji nikým a ničím nerušený poslech.
Pavel | Moje cesta®
Autor online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®
*Stopáž*:
00:00 Přivítání - Můj příběh spontánního uzdravení z rakoviny
04:00 Vše je jinak a to platí i pro tzv. nevyléčitelné nemoci.
06:15 Můj základní pohled na tzv. nevyléčitelné nemoci.
07:45 Spontánní uzdravení z rakoviny a co by jste o něm měli určitě vědět?
09:10 Protokol Moje cesta® - krátké představení.
09:40 Můj příběh spontánního uzdravení z rakoviny aneb jak mi rakovina zachránila život!
14:20 Pohled klasické alopatické medicíny aneb proč se jenom léčí a neuzdravuje?
15:20 Co nás dovede k uzdravení z rakoviny a jiných nevyléčitelných nemocí?
17:10 Můj cíl a proč dělám to co dělám?
18:25 Proč si lidi nemohou pomoci sami aneb proč je váš Průvodce tak důležitý?
19:40 Můj mimotělní zážitek (OBE ) a co jej předcházelo?
23:05 Můj nejsilnější mimotělní zážitek a proč se tam vše rozhodlo?
25:00 Základní otázky, které by si měli položit lidi s diagnózou rakovina!
26:55 A tady má cesta s klasickou medicínou končí.
28:20 Naše tělo je božská věc!
29:45 Šokující výsledky kontrolních testů aneb proč to doktoři nechápou?
33:50 Naše životní síla ( naše moc)
35:25 Můj názor na C*vid19 a Koronav*rus.
37:50 Co musí pochopit člověk, který se chce uzdravit (a ne jenom léčit)?
39:40 O čem je tedy Spontánní uzdravení ? Nehledejte v tom žádné šarlatánství :-)
42:35 Neexistují nevyléčitelné nemoci! Jsou jenom ...
43:10 Můj pohled na smrt.
45:15 Můj pohled na rouš*y a naši tzv. elitu a její chování k juniorům a seniorům
46:50 Důležitost našeho rodu, rodiny, prarodičů, rodičů pro naše fyzické a duchovní zdraví
47:55 Proč forma online kurzu?
49:00 Můj "vnitřní bubeník" (Šestý smysl, Duše, ...) a jeho důležitost pro naše zdraví.
50:25 Něco víc o online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®
52:00 Poděkování aneb můj vzkaz pro Vás.
55:36 Závěr