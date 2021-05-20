BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Můj příběh spontánního uzdravení z rakoviny a krátké představení online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®
Moje cesta | My Journey
Moje cesta | My Journey
0 follower
Follow
0
Share
Report
Support This Channel

This channel has partnered with the Brighteon Store and receives a small commission from all sales generated from an affiliate link.

Click the shop now button below to help out this channel.

Shop NowLearn More
0 view • May 20, 2021
Můj příběh.
Příběh spontánního uzdravení z rakoviny.
Z navrátivší se rakoviny v její terminální fázi a zbývajícími 3 měsíci života.
Příběh nejprve plný strachu, obav a bezedných nocí.
A nakonec neuvěřitelný příběh plný uvědomění , pokory a uzdravení.
Ne vyléčení, ne žádné remise.
Ale spontánní uzdravení z rakoviny.
Jednou pro vždy.
Bez léků a bez lékařů.
Vše zhmotněno do protokolu Moje cesta.
Který je součástí 7-denního unikátního online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®.
Zaposlouchejte se v klidu do následujících minut..
Zaposlouchejte se do krátkého představení online kurzu.
Vypněte mozek a zapněte své srdce.
Vše co má k Vám dojít, k Vám dorazí...
Přeji nikým a ničím nerušený poslech.
Pavel | Moje cesta®
Autor online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®

*Stopáž*:
00:00 Přivítání - Můj příběh spontánního uzdravení z rakoviny
04:00 Vše je jinak a to platí i pro tzv. nevyléčitelné nemoci.
06:15 Můj základní pohled na tzv. nevyléčitelné nemoci.
07:45 Spontánní uzdravení z rakoviny a co by jste o něm měli určitě vědět?
09:10 Protokol Moje cesta® - krátké představení.
09:40 Můj příběh spontánního uzdravení z rakoviny aneb jak mi rakovina zachránila život!
14:20 Pohled klasické alopatické medicíny aneb proč se jenom léčí a neuzdravuje?
15:20 Co nás dovede k uzdravení z rakoviny a jiných nevyléčitelných nemocí?
17:10 Můj cíl a proč dělám to co dělám?
18:25 Proč si lidi nemohou pomoci sami aneb proč je váš Průvodce tak důležitý?
19:40 Můj mimotělní zážitek (OBE ) a co jej předcházelo?
23:05 Můj nejsilnější mimotělní zážitek a proč se tam vše rozhodlo?
25:00 Základní otázky, které by si měli položit lidi s diagnózou rakovina!
26:55 A tady má cesta s klasickou medicínou končí.
28:20 Naše tělo je božská věc!
29:45 Šokující výsledky kontrolních testů aneb proč to doktoři nechápou?
33:50 Naše životní síla ( naše moc)
35:25 Můj názor na C*vid19 a Koronav*rus.
37:50 Co musí pochopit člověk, který se chce uzdravit (a ne jenom léčit)?
39:40 O čem je tedy Spontánní uzdravení ? Nehledejte v tom žádné šarlatánství :-)
42:35 Neexistují nevyléčitelné nemoci! Jsou jenom ...
43:10 Můj pohled na smrt.
45:15 Můj pohled na rouš*y a naši tzv. elitu a její chování k juniorům a seniorům
46:50 Důležitost našeho rodu, rodiny, prarodičů, rodičů pro naše fyzické a duchovní zdraví
47:55 Proč forma online kurzu?
49:00 Můj "vnitřní bubeník" (Šestý smysl, Duše, ...) a jeho důležitost pro naše zdraví.
50:25 Něco víc o online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®
52:00 Poděkování aneb můj vzkaz pro Vás.
55:36 Závěr
Keywords
rakovinaspontanni uzdraveniuzdraveni z rakoviny
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Tariff-Related Layoffs Draw Scrutiny as Some Republican Voters Reassess Midterm Support

Tariff-Related Layoffs Draw Scrutiny as Some Republican Voters Reassess Midterm Support

Garrison Vance
Israel Criticizes Nobel Committee for Honoring Gaza Genocide Investigator

Israel Criticizes Nobel Committee for Honoring Gaza Genocide Investigator

Garrison Vance
Trump Says Russia Will Export Diesel, Lifts Sanctions

Trump Says Russia Will Export Diesel, Lifts Sanctions

Sterling Ashworth
Trump Calls for Ukraine to Elect New President, Citing Refusal of Peace Deals

Trump Calls for Ukraine to Elect New President, Citing Refusal of Peace Deals

Garrison Vance
Palestinian Authority Confirms Postponement of First Parliamentary Elections in 20 Years

Palestinian Authority Confirms Postponement of First Parliamentary Elections in 20 Years

Garrison Vance
Trump Just Begged Putin for a Diesel Bailout: The Energy Crisis Is Here and It&#8217;s Going to Get Worse

Trump Just Begged Putin for a Diesel Bailout: The Energy Crisis Is Here and It’s Going to Get Worse

Mike Adams
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy