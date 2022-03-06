© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Духовная Наука. Преображение. Спасение от чипизации
Follow
3
Share
Report
210 views • March 06, 2022
Духовная Наука. Преображение. Спасение от чипизации. Да Будет Свет!
Метка зверя будет побеждена! Защита от чипизации.
Надвигается опасность глобальной чипизации человечества, которая уже сейчас ведётся силами тайного мирового правительства, тайно и явно. Сбылось то, о чём Предвещала Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Явившись в этот мир 11 апреля 1990 года.
За Предупреждение о «метке сатаны 666», грядущей чипизации, Матерь Мира подверглась отвержению, гонениям, клевете в СМИ, судебным преследованиям и осуждению. Но за прошедшие 26 лет, всё о чём Предупреждала Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, сбылось и продолжает сбываться.
Защита от чипизации — вхождение под Световой Покров и Соединение в Духе и сознании с МАТЕРЬЮ МИРА, осознание опасности чипизации и наполнение СВЕТОМ и ЗНАНИЕМ МАТЕРИ МИРА своего сознания. Световое Космическое Сознание позволит реально видеть и осознавать происходящие на Земле процессы и пути выхода из создающихся тёмными силами для уловления душ, ситуаций. Это поможет до конца противостоять и отвергнуть «метку зверя 666» - чипизацию и лазерное начертание.
Тем, кто верит в Иисуса Христа: Его Явление уже давно Совершилось во МАТЕРИ, 11 апреля 1990 года, как и было предсказано в Откровении Иоанна Богослова: В пророчествах Ванги, Настрадамуса, Владимира Соловьёва, Елены Рерих и других провидцев, мыслителей и святых прошлого. См. - «Пророчества о Явлении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС» https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/prorochestva-o-yavlenii-materi-mira-marii-devi-hristos
Также - «Библейские пророчества о Явлении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС» https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/biblejskie-prorochestva-o-yavlenii-materi-mira-marii-devi-hristos
Матерь Мира Пришла ко всем, верующим и неверующим, ибо Она Матерь Всего Сущего, каждой человеческой души.
Для наполнения сознания СВЕТОМ и защиты от тёмных сил и энергий, Ею Дана Молитва СВЕТА:
МОЛИТВА СВЕТА
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Да Будет Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Пошли мне Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Защити меня Своим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
ПоРАзи Своим Светом Тьму!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ наполняюсь Твоим Высшим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ наполняюсь Твоим Святым Духом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ возполняюсь Тобой!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ излучаю Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Тварится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Струится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ПоРАжает Тьму!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ОтРАжает Тьму!
«...Если в твоём сознании Молитва Света звучит, как Спасительное Слово, то в любой момент Это Слово тебя Спасёт, стоит только Его произнести вслух. Ибо Это Энергия Матери Мира, Которая Создаёт Абсолютные ВибРАции, Способные Нейтрализовать любое зло. А насчёт обольщений, это касается только бездуховных материалистов. Не изключается и отработка негативной кармы, при которой кто-то может стать объектом насилия в лапах демонов. Но и в этом случае ВЕРА и ЗНАНИЕ, Молитва Света — Защитят Моего преданного, Нейтрализуют любой чип или вакцину. Но это не значит, что нужно поддаться обстоятельствам и принять «число Зверя». Тогда это станет предательством. В случае же насильственного чипирования Моего верующего, — «метка Зверя» работать не будет. Это — ПРАВДА» (ЖУРНАЛ «ВИКТОРИЯ РА» №41, 2020 https://usmalos.com/novosti/2020/08/13/zhurnal-viktoriya-ra-no3-(41),-2020/ Стр. 91-92).
«... Сейчас будут произходить очень печальные события в мире. И тут нужна выдержка, сила воли, уверенность и, естественно, Знание о Спасительнице-Софии. Всем необходимо донести то, что Матерь Мира — на Земле. И Эта Сила — Монолит, Щит от Антихриста! И Воинству Света пора пробуждаться!» ( https://youtu.be/PCLUMRSeMoU ).
Следующий план Б — ВОЙНА! Поэтому и снимают карантины! Ведь план по 70% прививанию-уничтожению достигнут. Сейчас всё равно будет якобы «новая мутация», на самом деле цитокиновый шторм у тех, кто прибился уколом. При введении «Военных положений» и якобы «новой инфекции» — начнётся принудительная вакцинация-чипизация ещё не уколотых! Тёмные будут пытаться уничтожить остальных, кто отверг «метку». Поэтому необходима Энергетическая Высшая Защита! БАЖЕНственная, Духовная Световая Провидническая!
__________________________
Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
_________________________
Архив Сайта https://usmalos.com/files/USMALOSARHIV.zip
Представлена для скачивания архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет).
Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».
Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
Метка зверя будет побеждена! Защита от чипизации.
Надвигается опасность глобальной чипизации человечества, которая уже сейчас ведётся силами тайного мирового правительства, тайно и явно. Сбылось то, о чём Предвещала Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Явившись в этот мир 11 апреля 1990 года.
За Предупреждение о «метке сатаны 666», грядущей чипизации, Матерь Мира подверглась отвержению, гонениям, клевете в СМИ, судебным преследованиям и осуждению. Но за прошедшие 26 лет, всё о чём Предупреждала Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, сбылось и продолжает сбываться.
Защита от чипизации — вхождение под Световой Покров и Соединение в Духе и сознании с МАТЕРЬЮ МИРА, осознание опасности чипизации и наполнение СВЕТОМ и ЗНАНИЕМ МАТЕРИ МИРА своего сознания. Световое Космическое Сознание позволит реально видеть и осознавать происходящие на Земле процессы и пути выхода из создающихся тёмными силами для уловления душ, ситуаций. Это поможет до конца противостоять и отвергнуть «метку зверя 666» - чипизацию и лазерное начертание.
Тем, кто верит в Иисуса Христа: Его Явление уже давно Совершилось во МАТЕРИ, 11 апреля 1990 года, как и было предсказано в Откровении Иоанна Богослова: В пророчествах Ванги, Настрадамуса, Владимира Соловьёва, Елены Рерих и других провидцев, мыслителей и святых прошлого. См. - «Пророчества о Явлении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС» https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/prorochestva-o-yavlenii-materi-mira-marii-devi-hristos
Также - «Библейские пророчества о Явлении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС» https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/biblejskie-prorochestva-o-yavlenii-materi-mira-marii-devi-hristos
Матерь Мира Пришла ко всем, верующим и неверующим, ибо Она Матерь Всего Сущего, каждой человеческой души.
Для наполнения сознания СВЕТОМ и защиты от тёмных сил и энергий, Ею Дана Молитва СВЕТА:
МОЛИТВА СВЕТА
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Да Будет Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Пошли мне Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Защити меня Своим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
ПоРАзи Своим Светом Тьму!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ наполняюсь Твоим Высшим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ наполняюсь Твоим Святым Духом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ возполняюсь Тобой!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ излучаю Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Тварится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Струится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ПоРАжает Тьму!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ОтРАжает Тьму!
«...Если в твоём сознании Молитва Света звучит, как Спасительное Слово, то в любой момент Это Слово тебя Спасёт, стоит только Его произнести вслух. Ибо Это Энергия Матери Мира, Которая Создаёт Абсолютные ВибРАции, Способные Нейтрализовать любое зло. А насчёт обольщений, это касается только бездуховных материалистов. Не изключается и отработка негативной кармы, при которой кто-то может стать объектом насилия в лапах демонов. Но и в этом случае ВЕРА и ЗНАНИЕ, Молитва Света — Защитят Моего преданного, Нейтрализуют любой чип или вакцину. Но это не значит, что нужно поддаться обстоятельствам и принять «число Зверя». Тогда это станет предательством. В случае же насильственного чипирования Моего верующего, — «метка Зверя» работать не будет. Это — ПРАВДА» (ЖУРНАЛ «ВИКТОРИЯ РА» №41, 2020 https://usmalos.com/novosti/2020/08/13/zhurnal-viktoriya-ra-no3-(41),-2020/ Стр. 91-92).
«... Сейчас будут произходить очень печальные события в мире. И тут нужна выдержка, сила воли, уверенность и, естественно, Знание о Спасительнице-Софии. Всем необходимо донести то, что Матерь Мира — на Земле. И Эта Сила — Монолит, Щит от Антихриста! И Воинству Света пора пробуждаться!» ( https://youtu.be/PCLUMRSeMoU ).
Следующий план Б — ВОЙНА! Поэтому и снимают карантины! Ведь план по 70% прививанию-уничтожению достигнут. Сейчас всё равно будет якобы «новая мутация», на самом деле цитокиновый шторм у тех, кто прибился уколом. При введении «Военных положений» и якобы «новой инфекции» — начнётся принудительная вакцинация-чипизация ещё не уколотых! Тёмные будут пытаться уничтожить остальных, кто отверг «метку». Поэтому необходима Энергетическая Высшая Защита! БАЖЕНственная, Духовная Световая Провидническая!
__________________________
Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
_________________________
Архив Сайта https://usmalos.com/files/USMALOSARHIV.zip
Представлена для скачивания архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет).
Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».
Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
Keywords
vaccinationtechnologycontrolmark of the beasttranshumanismbiometricstotalcoronavirusgenocidluciferinnanochipsmagnetizesmark of antichristqr code laser mark 666pcr test brain infection dna test controlnanotechnologiegmo geno modified organisms chippingmac addresseschip protectiondivine assistanceprotective prayerappeal to parentspfizer 666 mark of the beast antichrist
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.