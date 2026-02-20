π. Θεόδωρος Ζήσης, "Τά γηρατειά. Ἕνα μεγάλο ὑπαρξιακό καί κοινωνικό πρόβλημα".

"Ἡ ἀξιοποίηση τοῦ Γήρατος καί ἡ συμπεριφορά ἀπέναντι στούς ἡλικιωμένους". Τήν Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου (Ἀπόκρεω) 2026, στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3) καί στό καθιερωμένο κυριακάτικο μάθημα (ὧρες 11:30 13:00 ) ὁ Πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης ἀνέπτυξε τό θέμα: "Τά Γηρατειά. Ἕνα μεγάλο ὑπαρξιακό καί κοινωνικό πρόβλημα". Ἀφορμή γιά τήν ἐπαναπαρουσίαση τοῦ θέματος ἔδωσε εἴδηση σέ διαδικτυακούς ἱστοτόπους μέ τίτλο: "Ἀπόβλητα τῆς κοινωνίας οἱ ἡλικιωμένοι ; " (entaksis, tasthyras, aktines, 06.02.2026), σύμφωνα μέ τήν ὁποία τό Καντονικό Συμβούλιο τῆς Ζυρίχης ἐνέκρινε νόμο πού ὑποχρεώνει ὅλα τά γηροκομεῖα νά ἐπιτρέπουν στούς χώρους τους τήν ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία (εὐθανασία). Ἐπειδή παρατηρεῖται γενικῶς, τώρα καί στήν Ἑλλάδα, τό φαινόμενο νά θεωροῦνται οἱ γέροντες ὡς βάρος καί νά ἀποπέμπονται στά γηροκομεῖα ἤ νά μή τυγχάνουν καλῆς συμπεριφορᾶς ἐκ μέρους τῶν ἄλλων, ὁ π. Θεόδωρος ἀνέγνωσε εἰσήγηση πού εἶχε κάνει τό 1995 στό 3ο Συνέδριο Γηριατρικῆς καί Γεροντολογίας. Τό Συνέδριο τό διοργάνωσε ἡ Γεροντολογική Ἑταιρεία Βορείου Ἑλλάδος στό Συνεδριακό Κέντρο τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως Θεσσαλονίκης ἀπό 10-12 Φεβρουαρίου 1995 μέ θέμα: "Σύγχρονα ἰατροκοινωνικά προβλήματα τῆς τρίτης ἡλικίας". Στό Συνέδριο ἡ εἰσήγηση τοῦ π. Θεοδώρου εἶχε τίτλο: "Ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ Γήρατος ἀπό τήν Ἐκκλησία". Συμπληρωμένη ἡ εἰσήγηση δημοσιεύθηκε σέ μικρό βιβλίο μέ τόν τίτλο τοῦ μαθήματος, πού παρατίθεται στήν ἀρχή τοῦ ὑπομνήματος αὐτοῦ. Στό μάθημα ἀνέπτυξε ὁ π. Θεόδωρος τό θέμα σέ τέσσερις ἑνότητες: 1. "Πατέρας τρέφειν καί μή φονεύειν". 2. Προχριστιανική γραμματεία καί παράδοση. 3. Ἡ ἀποδοχή καί ἀξιοποίηση τοῦ γήρατος σέ προσωπικό πνευματικό ἐπίπεδο (καί) 4. Ἐμεῖς καί οἱ γέροντες: Ἡ συμπεριφορά καί ἡ στάση μας ἀπέναντι στούς ἡλικιωμένους. Katihisis Keywords godchristreligiongreeceorthodoxy

