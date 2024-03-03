Пусть русские танки войдут в Берлин! (песня, которую забанил musescore.com по жалобам русни)

Песня 2019 г, которую забанили ублюдки с http://musescore.com по жалобам русни. В этой редакции я убрал куплет про Зеленского, потерявший актуальность после начала полномасштабной войны. Ибо Зеленский показал, что он обучаем, а вот западная слизь - по-прежнему безнадёжна.
Пусть русские танки войдут в Берлин,
Я это мечтаю увидеть, блин!
Чтоб мрази продажные без прикрас
Узнали, чем пахнет их русский газ.
Пусть каждый, кто кланялся на восток,
Получит свой северный, блин, поток
По самые гланды, и взнос в ПАСЕ
Пусть жрут из российской параши все.
Пусть каждый подонок и каждый трус
Получат заслуженный ими груз,
Пусть жадность и глупость пожнут плоды,
Не преуменьшая размах беды.
А я вам не доктор, чтоб вас спасать!
Мне осточертело про вас писать,
Хочу положить здоровенный болт
На весь ваш ублюдочный fucking world.
Не в смысле планеты - она вполне
Прекрасна при солнце и при луне,
Прекрасны закаты, леса, моря -
Лишь люди на ней появились зря.
Горите огнем вы, как Нотр Дам!
Ни капли сочувствия вам не дам -
Одно лишь злорадство, the final fun.
Чем хуже, тем лучше. Allons, enfants! *
(*) "Вперед, дети [Отечества]" - первые слова "Марсельезы". Специально для не знающих французского - рифма точная.
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