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Lecture : recension du livre d'Eustace Mullins : Meurtre par injection 3/3
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62 views • December 03, 2021
0:00 • Bagatelle pour un M.
0:27 • Le superflu
1:51 • L'essentiel➽Big Pharma c'est Rockfeller
14:33 • L'essentiel➽Big pharma et autres alliés
16:41 • L'essentiel➽Les portes tournantes
17:59 • L'essentiel➽CIA et expériences humaines
27:33• L'essentiel➽Rockfeller écrit l'Histoire
31:52 • Au-delà du livre➽L'Humanisme du peuple
36:09 • Au-delà du livre➽L'Humanisme des élites
37:47 • Au-delà du livre➽Affrontement ultime des 2 Humanismes
Eustace Mullins, pour ce dernier chapitre de notre chronique, insiste sur les multinationales du médicament, leurs malversations, le phénomène des portes tournantes.
En réalité, Big Pharma c'est Rockfeller, tout est lié avec le complexe militaro-industriel, avec la CIA, avec les banques et le pétrole.
En dernière partie, je vous donnerai mon analyse quant à ce qui se cache avec cet machination (vaccination) obligatoire. L'heure est grave.
«LE LIVRE EST UNE ARME » est une chaîne de critique de livres méconnus que nous souhaitons dépoussiérer ou mettre en lumière.
Source de la vidéo :
https://odysee.com/@LeLivreEstUneArme:3/34c-meurtre-par-injection,-rockfeller:1
===============================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
0:27 • Le superflu
1:51 • L'essentiel➽Big Pharma c'est Rockfeller
14:33 • L'essentiel➽Big pharma et autres alliés
16:41 • L'essentiel➽Les portes tournantes
17:59 • L'essentiel➽CIA et expériences humaines
27:33• L'essentiel➽Rockfeller écrit l'Histoire
31:52 • Au-delà du livre➽L'Humanisme du peuple
36:09 • Au-delà du livre➽L'Humanisme des élites
37:47 • Au-delà du livre➽Affrontement ultime des 2 Humanismes
Eustace Mullins, pour ce dernier chapitre de notre chronique, insiste sur les multinationales du médicament, leurs malversations, le phénomène des portes tournantes.
En réalité, Big Pharma c'est Rockfeller, tout est lié avec le complexe militaro-industriel, avec la CIA, avec les banques et le pétrole.
En dernière partie, je vous donnerai mon analyse quant à ce qui se cache avec cet machination (vaccination) obligatoire. L'heure est grave.
«LE LIVRE EST UNE ARME » est une chaîne de critique de livres méconnus que nous souhaitons dépoussiérer ou mettre en lumière.
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