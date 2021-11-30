De Gevaren van MSG - Deel 2 'De Grootste Vijand van de Hersenen' (Smaakversterkers, E621)

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11 views • November 30, 2021

http://personalhealthinformationguide.blogspot.com.es/2010/03/msg-causes-rapid-brain-cell-death.html http://truthinlabeling.org/Proof_BrainLesions_CNS.html



De schadelijke bijwerkingen van MSG zijn hoofdpijn, obesitas, hartproblemen, groeistoornissen, gedragsstoornissen, hormonale verstoring, ADHD, leerproblemen oogproblemen, kanker, etc. http://msgmyth.com/symptoms



Veel van deze gezondheidsproblemen ontstaan pas na de puberteit, vanwege een slecht functionerend hormoonstelsel door blootstelling aan MSG gedurende de eerste levensjaren. MSG beïnvloed vele lichaamsdelen waaronder hart, ademhaling, circulatie, maag, spieren, ogen, huid, zenuwen, etc.



Indien men MSG blijft consumeren is afvallen haast onmogelijk. Naast de consumptie van kunstmatige zoetstoffen en transvetten is MSG de hoofdoorzaak van de huidige obesitas crisis.



Dr. John Olney ontdekte in 1969 dat MSG obesitas en hersen beschadiging veroorzaakte in muizen.

http://naturalnews.com/009379_monosodium_glutamate_MSG.html



Duizenden hartige voedingsproducten zoals vleeswaren, snacks, chips, soepen, sauzen, etc. bevatten MSG of andere smaakversterkers. MSG zit ook nog eens verborgen achter vele schuilnamen zoals gist extract, gehydroliseerde proteïne en aroma. MSG maakt uw voedsel lekkerder, maar het is NIET veilig!

http://truthinlabeling.org/hiddensources_printable.pdf http://naturalnews.com/034272_MSG_monosodium_glutamate.html



Het Voedingscentrum en de Consumentenbond beweren dat smaakversterkers veilig zijn. Echter, de wetenschappelijke studies die de 'veiligheid' van MSG aantonen, worden altijd gefinancierd door voedingsindustrie...



"Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis."

Hosea 4:6 (NBG51)



Vermijdt MSG en ontdek hoe uw gezondheid enorm zal verbeteren!

http://msgtruth.org/what-foods-should-i-avoid



Informatief boek over MSG 'Excitotoxins: The Taste That Kills' geschreven door Dr. Russell Blaylock, MD.

http://amazon.com/Excitotoxins-The-Taste-That-Kills/dp/0929173252 http://youtube.com/watch?v=tTSvlGniHok



Voor meer informatie over de giftigheid van MSG bekijk de film 'Sweet Misery' (vanaf 33:00).



Radar reportage over schadelijke E-nummers waaronder MSG:

https://youtube.com/watch?v=j5ZpWYOEpwg



Meer informatie over MSG:

http://healthline.com/nutrition/msg-good-or-bad#obesity

http://fonteine.com/e621.html

http://warriorsforhealth.com/smaakversterkers.html

http://msgmyth.com

http://saynotomsg.com

http://truthinlabeling.org

http://msgtruth.org

http://search.mercola.com/results.aspx?q=msg

http://foodreactions.org/allergy/600.html

http://science.naturalnews.com/Monosodium%5Fglutamate.html

http://science.naturalnews.com



Informatie over schadelijke E-nummers:

http://bol.com/nl/f/wat-zit-er-in-uw-eten/36249869

http://enummers-app.nl

http://foodreactions.org/allergy/additives.html

http://feingold.org/pg-overview.html



Hoe de publieke opinie wordt gemanipuleerd:

http://healingdaily.com/beliefs.htm



Fraude in de medische wereld:

http://naturalnews.com/036034_history_medicine_investigation.html



Lukt het maar niet om af te vallen?



De oplossing is eigenlijk heel simpel.



Vermijd alle zoetstoffen, smaakversterkers en (gedeeltelijk) gehard(e) olie/vet (transvet).



Gebruik niet langer magnetrons omdat die tot 97% van de voedingswaarde en vitamines vernietigen.



Gebruik niet langer fluoride tandpasta.



Laat uw amalgaamvullingen VEILIG verwijderen.



Lees het boek 'Een Leven Lang Fit' van Harvey Diamond. Dit boek zal uw leven veranderen!



U zult nooit meer een dieet hoeven te volgen! Deel 2 in de serie over de smaakversterker MSG (monosodium glutamaat, E621) belicht het effect van MSG op de hersenen en de zenuwen. Consumptie van MSG tijdens de eerste levensjaren veroorzaakt bij kinderen later allerlei hersenstoornissen. MSG leidt namelijk tot verkeerde hersenverbindingen. http://artikeltjes.com/artikeltjes/1559/1/Smaakverstekers-MSG-in-voedsel De schadelijke bijwerkingen van MSG zijn hoofdpijn, obesitas, hartproblemen, groeistoornissen, gedragsstoornissen, hormonale verstoring, ADHD, leerproblemen oogproblemen, kanker, etc. http://truthinlabeling.org/basic.html Veel van deze gezondheidsproblemen ontstaan pas na de puberteit, vanwege een slecht functionerend hormoonstelsel door blootstelling aan MSG gedurende de eerste levensjaren. MSG beïnvloed vele lichaamsdelen waaronder hart, ademhaling, circulatie, maag, spieren, ogen, huid, zenuwen, etc. http://naturalnews.com/034031_MSG_health_effects.html Indien men MSG blijft consumeren is afvallen haast onmogelijk. Naast de consumptie van kunstmatige zoetstoffen en transvetten is MSG de hoofdoorzaak van de huidige obesitas crisis. http://naturalnews.com/024438.html Dr. John Olney ontdekte in 1969 dat MSG obesitas en hersen beschadiging veroorzaakte in muizen.Duizenden hartige voedingsproducten zoals vleeswaren, snacks, chips, soepen, sauzen, etc. bevatten MSG of andere smaakversterkers. MSG zit ook nog eens verborgen achter vele schuilnamen zoals gist extract, gehydroliseerde proteïne en aroma. MSG maakt uw voedsel lekkerder, maar het is NIET veilig! http://goedgeweten.be/ingredienten/e621/ Het Voedingscentrum en de Consumentenbond beweren dat smaakversterkers veilig zijn. Echter, de wetenschappelijke studies die de 'veiligheid' van MSG aantonen, worden altijd gefinancierd door voedingsindustrie..."Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis."Hosea 4:6 (NBG51)Vermijdt MSG en ontdek hoe uw gezondheid enorm zal verbeteren! http://artikeltjes.com/lifestyle/waarom-msg-vermijden Informatief boek over MSG 'Excitotoxins: The Taste That Kills' geschreven door Dr. Russell Blaylock, MD.Voor meer informatie over de giftigheid van MSG bekijk de film 'Sweet Misery' (vanaf 33:00). http://youtube.com/watch?v=toKyRlpmG7A Radar reportage over schadelijke E-nummers waaronder MSG:Meer informatie over MSG:Informatie over schadelijke E-nummers:Hoe de publieke opinie wordt gemanipuleerd:Fraude in de medische wereld:Lukt het maar niet om af te vallen?De oplossing is eigenlijk heel simpel.Vermijd alle zoetstoffen, smaakversterkers en (gedeeltelijk) gehard(e) olie/vet (transvet).Gebruik niet langer magnetrons omdat die tot 97% van de voedingswaarde en vitamines vernietigen.Gebruik niet langer fluoride tandpasta.Laat uw amalgaamvullingen VEILIG verwijderen.Lees het boek 'Een Leven Lang Fit' van Harvey Diamond. Dit boek zal uw leven veranderen!U zult nooit meer een dieet hoeven te volgen! Keywords msgdutchkankerobesitas

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