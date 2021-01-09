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Ramtha - Kochaj Siebie w Życiu ( Część 1 Rozdział 1) - audiobook pl
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94 views • January 09, 2021
CZĘŚĆ PIERWSZA - ZROZUM SWE DZIEDZICTWO, SWE KRÓLESTWO, SWE PRZEZNACZENIE
ROZDZIAŁ 1 ..........................................................................................................................
JESTEŚ DAREM MIŁOŚCI – DAWCĄ ŻYCIA........................................................................
Zostałeś zrodzony z Miłości Boga, aby kontynuować Jego nieustanne
rozprzestrzenianie się..........................................................................................................
Jesteś Synem: jedynym doskonałym tworem Boga .......................................................... Miłość Boga dała ci Wolną Wolę: twórczą esencję, którą jest Miłość ............................. Miłość jest dawcą wszelkich rzeczywistości..................................................................... Miłość oznacza niezależność w tworzeniu z Boga wszystkiego co zechcesz................ W oczach Boga zawsze jesteś doskonały......................................................................... Nie istnieje coś co byłoby ważniejsze niż kochanie siebie ............................................... Ucz się kochać siebie myśląc: „Kochać” i „Radować się” ................................................. Miłość daje ci całkowitą wolność ....................................................................................... Uczysz się kochać pozwalając sobie być...........................................................................
ROZDZIAŁ 1 ..........................................................................................................................
JESTEŚ DAREM MIŁOŚCI – DAWCĄ ŻYCIA........................................................................
Zostałeś zrodzony z Miłości Boga, aby kontynuować Jego nieustanne
rozprzestrzenianie się..........................................................................................................
Jesteś Synem: jedynym doskonałym tworem Boga .......................................................... Miłość Boga dała ci Wolną Wolę: twórczą esencję, którą jest Miłość ............................. Miłość jest dawcą wszelkich rzeczywistości..................................................................... Miłość oznacza niezależność w tworzeniu z Boga wszystkiego co zechcesz................ W oczach Boga zawsze jesteś doskonały......................................................................... Nie istnieje coś co byłoby ważniejsze niż kochanie siebie ............................................... Ucz się kochać siebie myśląc: „Kochać” i „Radować się” ................................................. Miłość daje ci całkowitą wolność ....................................................................................... Uczysz się kochać pozwalając sobie być...........................................................................
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