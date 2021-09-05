Oxyde de graphène dans les vaccins, les tests PCR et les masques : un antidote existe

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65 views • September 05, 2021





Il est urgent de faire des études sur la composition des soupes de nanoparticules et sur les effets prolongés de la 5G.



Bonne nouvelle, l'antidote est facile à trouver, c'est du Glutathion.

C'est un complément alimentaire couteux et bien entendu non remboursé.



➡️ Important à préciser :



Le graphène ne possède pas d’effet magnétique intrinsèque. Mais il peut avoir un effet magnétique induit en fonction de son environnement. Cela provient du mouvement des électron. Il réagit par exemple à certains champs électromagnétiques.

Voici une publication scientifique de 2014 sur les fréquences d’absorption du graphène

Enhanced electromagnetic wave absorption performances of Co3O4 nanocube/reduced graphene oxide composite

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0379677914001441



A l’heure actuelle, il est impossible de connaître avec précision la composition exacte des vaccins.

Nous ne pouvons nous fier qu’à 3 choses, la composition qui est mentionnée par les laboratoires producteurs des vaccins, les brevet déposés et les résultats d’analyses fait par des laboratoires indépendants.

Il faut rappeler que la composition peut rester confidentielle puisque les vaccins cov-ID19 sont encore en phase d’essai clinique.

C’est une phase de test. Le secret industriel prévaut.



Nous avons trouvé ces documents qui sont un peu complexes à lire mais qui montrent le brevet chinois Numéro CN 112220919 pour l’utilisation du graphène dans le vaccin cov-ID19



➡️



Ou encore celui, un autre brevet numéro CN112089834A datant de fin 2020, révélant l’utilisant de graphène dans les vaccins

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Plus d'information sur l'article de Qactus.

http://qactus.fr/2021/07/06/q-videos-urgent-antidote-au-vaccin-arn-explication-du-graphene-par-la-quinta-columna-en-video/ J'ai hésité à relayer l'information tellement elle est énorme mais après vérifications, la thèse s'avère tout à fait plausible et l'information mérite d'être diffusée.Il est urgent de faire des études sur la composition des soupes de nanoparticules et sur les effets prolongés de la 5G.Bonne nouvelle, l'antidote est facile à trouver, c'est du Glutathion.C'est un complément alimentaire couteux et bien entendu non remboursé.➡️ Important à préciser :Le graphène ne possède pas d’effet magnétique intrinsèque. Mais il peut avoir un effet magnétique induit en fonction de son environnement. Cela provient du mouvement des électron. Il réagit par exemple à certains champs électromagnétiques.Voici une publication scientifique de 2014 sur les fréquences d’absorption du graphèneEnhanced electromagnetic wave absorption performances of Co3O4 nanocube/reduced graphene oxide compositeA l’heure actuelle, il est impossible de connaître avec précision la composition exacte des vaccins.Nous ne pouvons nous fier qu’à 3 choses, la composition qui est mentionnée par les laboratoires producteurs des vaccins, les brevet déposés et les résultats d’analyses fait par des laboratoires indépendants.Il faut rappeler que la composition peut rester confidentielle puisque les vaccins cov-ID19 sont encore en phase d’essai clinique.C’est une phase de test. Le secret industriel prévaut.Nous avons trouvé ces documents qui sont un peu complexes à lire mais qui montrent le brevet chinois Numéro CN 112220919 pour l’utilisation du graphène dans le vaccin cov-ID19➡️ https://patents.google.com/patent/CN112220919A/en?q=graphene+oxide+vaccine& ;oq=graphene+oxide+vaccineOu encore celui, un autre brevet numéro CN112089834A datant de fin 2020, révélant l’utilisant de graphène dans les vaccins➡️ https://patents.google.com/patent/CN112089834A/en?q=graphene+oxide+vaccine& ;oq=graphene+oxide+vaccinePlus d'information sur l'article de Qactus. Keywords pcrantidotemasquesgraphene

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