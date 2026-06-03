Pellet mill on-site operation #pelletmill #biomass #pelletproduction #jnshare #exportwoodpellet

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生物质加工行业的许多用户都在寻找一款高产能、运行稳定、适应性强的通用型制粒机！现在，让我们来看看完全符合这些要求的GXL850制粒机。模压秸秆颗粒：颗粒大小均匀饱满；颗粒密度均匀；破碎率低；硬度充足。GXL850制粒机每小时可生产3.0至4.0吨颗粒。排料口的位置可根据用户的现场条件选择。旋转压辊和固定模具结构可实现更佳的颗粒成型。它采用独立的排料系统，不会影响颗粒生产。进料盘采用向下进料结构，进料叶片可调节，从而控制排料长度。我们拥有20年的制粒机及成套生产线生产经验，主要产品包括生物质制粒机、木屑制粒机、木片机、木材破碎机、木材锤式粉碎机、回转式干燥机、颗粒冷却器及成套生产线。颗粒直径范围为4毫米至30毫米。产量从每小时几公斤到几吨不等。如有兴趣，欢迎随时联系我们。 手机/微信/WhatsApp：+86 15053177578 邮箱：[email protected]