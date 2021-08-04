Bill de Blasio, Alcalde de New York: "SI NO ESTÁS VACUNADO, NO PODRÁS SER PARTE DE MUCHAS COSAS"

Subtitulado por @FLC (Frotando la Costumbre).



El Alcalde de NY, Bill de Blasio, se recibe de tirano al forzar a la gente a la "vacuna" experimental. El Alcalde obligará a los ciudadanos al pinchazo si es que quieren seguir trabajando o disfrutar de la vida en interiores. Específicamente, de momento (y solo si la gente se lo permite), se refirió al interior de restaurantes, gimnasios y otras actividades de entretenimiento intramuros, que incluyen ir al cine o ver un recital en un bar, por ejemplo. Uno se queda sin palabras ante el permiso que le otorgamos a la organización del crimen profesional, ante el avance dictatorial de estas medidas que segregan y discriminan como en las peores épocas de la historia humana. Cuando uno observa a Bill de Blasio, muy suelto decir lo que dice, se pregunta si acaso logra escuchar la voz de su conciencia aullando. La respuesta es NO. Pues es notable el infantilismo que aplica, como si la libertad fuera un caramelo a conseguir y la degradación de la inteligencia y la moral la base sobre la que se deba construir. El grado de coerción como forma de gobernanza habla a las claras del nivel de esclavitud y ceguera que la gente del mundo tiene, capaz de entregar sus principios, el futuro de nuestros niños, su propio cuerpo y la belleza de la vida espontánea y no regulada por las centrales del poder, a cambio de una seguridad y un condicionamiento a merced de una de las mayores farsas de la historia humana. ¿Se lo vamos a permitir?