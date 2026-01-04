Plainte contre Swissmedic: effets indésirables, pharmacovigilance et devoir d'information

Me Philipp Kruse présente une plainte pénale déposée en Suisse au nom de personnes se disant gravement atteintes après des injections COVID-19. Il explique les reproches formulés contre Swissmedic: conditions d’autorisation, qualité du dispositif de pharmacovigilance et communication au public.



L’entretien explore ensuite la responsabilité des médecins: devoir d’information, consentement éclairé, évaluation bénéfice-risque, et conséquences possibles lorsque des injections sont réalisées dans des structures où l’information au patient est jugée insuffisante.



Enfin, la discussion s’élargit à la gouvernance sanitaire internationale: rôle de l’OMS, révisions du Règlement sanitaire international (RSI) et projet d’accord sur les pandémies, avec un angle juridique centré sur les droits fondamentaux, la proportionnalité et les mécanismes de contrôle.



