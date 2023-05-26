Julia Neigel "Im Namen der Nation" (Offizielles Musikvideo)

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Lyriks:
Es kotzt mich an
Die bunten Orden
Soldatenhorden
Das Lügen und Betrügen
In der tapf´ren Kriegeskunst
Es kotzt mich an
Die Friedensfronten
Und Schweizer Konten
In Ehren mit Gewehren
Man spielt Monopolie mit uns
Wenn ich könnte würd´ ich so lang schreien
Bis man aufhört mit dem Ausverkauf von fremden Ländereien
S´gibt weder Sieger, noch Gewinner
In diesem Kampf um Macht und Geld
Nur tote Krieger und Bunkerspinner
In diesem Spiel als Gott der Welt
im Namen der Nation
Und nur Ihr hohen Herr´n habt was davon
Hopp, stellt euer Ziel auf Tod
Und drückt auf Autopilot
Verarscht Euch selbst
Ihr Bombenleger
Grinsende Leichengräber
Ihr immerweißen Westen glaubt, das Töten sei erlaubt
Jagt Euch doch selber in die Luft
Verarscht Euch selbst
Mit Glaubenskriegen
Embargowirtschaftssiegen
Noch mehr Moneten mit Raketen
Steigt doch in Eure eigene Gruft
Wenn ich könnte würd´ ich so lang schreien
Bis man aufhört mit dem Ausverkauf von fremden Ländereien
S´gibt weder Sieger, noch Gewinner
In diesem Kampf um Macht und Geld
Nur tote Krieger und Bunkerspinner
In diesem Spiel, als Gott der Welt
Im Namen der Nation
Und nur Ihr hohen Herr´n habt was davon
Hopp, stellt Euer Ziel auf Tod
Und drückt auf Autopilot
Strategisch – taktisch - operativ
Schmierenchash – Börsenchrash - Kollaborativ
Welt auf Error – Waffenterror - und die Erde rot
Der Sieg ist unser und zum Schluss - sind wir alle tot
Pressefrei – Wischerei - für den Bankreport
Religion – Ölregion - Gas und Massenmord
Propaganda – Gegeneinander - Hass per Satellit
Macht den Dreck bitte weg
Wenn ich könnte würd´ ich so lang schreien
Bis man aufhört mit dem Ausverkauf von fremden Ländereien
S´gibt weder Sieger, noch Gewinner
In diesem Kampf um Macht und Geld
Nur tote Krieger und Bunkerspinner
In diesem Spiel, als Gott der Welt
Im Namen der Nation
Und nur Ihr hohen Herr´ n habt was davon
Hopp, stellt Euer Ziel auf Tod
Und drückt auf Autopilot