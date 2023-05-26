Julia Neigel "Im Namen der Nation" (Offizielles Musikvideo)

Lyriks:



Es kotzt mich an

Die bunten Orden

Soldatenhorden

Das Lügen und Betrügen

In der tapf´ren Kriegeskunst

Es kotzt mich an

Die Friedensfronten

Und Schweizer Konten

In Ehren mit Gewehren

Man spielt Monopolie mit uns

Wenn ich könnte würd´ ich so lang schreien

Bis man aufhört mit dem Ausverkauf von fremden Ländereien

S´gibt weder Sieger, noch Gewinner

In diesem Kampf um Macht und Geld

Nur tote Krieger und Bunkerspinner

In diesem Spiel als Gott der Welt

im Namen der Nation

Und nur Ihr hohen Herr´n habt was davon

Hopp, stellt euer Ziel auf Tod

Und drückt auf Autopilot

Verarscht Euch selbst

Ihr Bombenleger

Grinsende Leichengräber

Ihr immerweißen Westen glaubt, das Töten sei erlaubt

Jagt Euch doch selber in die Luft

Verarscht Euch selbst

Mit Glaubenskriegen

Embargowirtschaftssiegen

Noch mehr Moneten mit Raketen

Steigt doch in Eure eigene Gruft

Wenn ich könnte würd´ ich so lang schreien

Bis man aufhört mit dem Ausverkauf von fremden Ländereien

S´gibt weder Sieger, noch Gewinner

In diesem Kampf um Macht und Geld

Nur tote Krieger und Bunkerspinner

In diesem Spiel, als Gott der Welt

Im Namen der Nation

Und nur Ihr hohen Herr´n habt was davon

Hopp, stellt Euer Ziel auf Tod

Und drückt auf Autopilot

Strategisch – taktisch - operativ

Schmierenchash – Börsenchrash - Kollaborativ

Welt auf Error – Waffenterror - und die Erde rot

Der Sieg ist unser und zum Schluss - sind wir alle tot

Pressefrei – Wischerei - für den Bankreport

Religion – Ölregion - Gas und Massenmord

Propaganda – Gegeneinander - Hass per Satellit

Macht den Dreck bitte weg

Wenn ich könnte würd´ ich so lang schreien

Bis man aufhört mit dem Ausverkauf von fremden Ländereien

S´gibt weder Sieger, noch Gewinner

In diesem Kampf um Macht und Geld

Nur tote Krieger und Bunkerspinner

In diesem Spiel, als Gott der Welt

Im Namen der Nation

Und nur Ihr hohen Herr´ n habt was davon

Hopp, stellt Euer Ziel auf Tod

Und drückt auf Autopilot