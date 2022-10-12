Cны про АСТЕРОИДЫ и другие космические объекты и странные явления в небе (сны от 2020 г.)

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Делюсь снами, которые снились мне, нашей старшей дочке и моему мужу за 2020 г
Мой (Юлин) сон от 4 апреля 2020 г "Астероид в атмосфере и переворот полюсов Земли"
Днём смотрю
в окно и на голубом небе замечаю вокруг
Луны
радужный ореол, напоминающий гало (sundog/halo) Он невероятно быстро увеличился в размерах, и, промелькнув, ушёл за левую часть окна.Стало страшно, так как стало понятно, что столкновения с Землёй не избежать. И я крикнула: "Всем молиться! Господи, помилуй и защити!"И я молилась вслух на коленях. Затем все почувствовали сильный толчок, землетрясение, и Земля наклонилась ‒ как будто это был переворот полюсов. (Pole flip / Pole shift of the Earth). День, кажется, сменился на ночь. И мне пришлось объяснять
младшему сыну Данилу: "Ничего, через некоторое время Бог всё починит" (то есть восстановит). Пришёл мой муж Артём и говорит, что вначале его разбудил мой голос, призывающий молиться. И я во сне сразу вспомнила свой старый сон про переворот полюсов. И поэтому знала , что всё будет хорошо, раз в том сне Господь показал, что с нами будет всё в порядке.
Сон cтаршей дочки Арвиши от 6 апреля 2020 г "Астероид в атмосфере"
26 апреля 2020 г "Метеорит над Европой и Атлантикой" (не сон, типа короткая картинка-видение)
Я как бы увидела (как вид с орбиты), что над Европой летел астероид справа налево (против направления вращения Земли). Астероид входил в атмосферу Земли и, кажется, разделился на 2 части, и более крупная часть, как я поняла, начала падать (или должна была упасть) в Атлантический океан.
Сон от 24 марта 2020 г "Красная звезда слева от Солнца"
Сон от 17 июля 2020 г "Астероиды в космосе, приближающиеся к Земле. Комета Necrowise. Nine of Ave (9 -й день Ава)"
Сон от 6 июля 2020 г. "Растресканная Луна с лавой. Сильное землетрясение"
Сон от 8 августа 2020 г. "Иисус показывает мне какую-то звезду. C Юпитером происходят очень существенные изменения"
Я внимательно отношусь к некоторым снам, особенно когда они привлекают моё внимание к некоторым отрывкам из Писания и помогают мне потом их лучше и глубже изучить и понять. В моей жизни были некоторые сны, которые сбылись или помогли мне принять с Божьей помощью важные решения.
Иер 23:28
Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон; а у которого Мое слово, тот пусть говорит слово Мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном? говорит Господь.
Быт 37:9-10
9 И видел он ещё другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: вот, я видел ещё сон: вот, солнце и луна и одиннадцать звёзд поклоняются мне.
10 И он рассказал отцу своему и братьям своим; и побранил его отец его и сказал ему: что это за сон, который ты видел? неужели я и твоя мать, и твои братья придём поклониться тебе до земли?
Дан 2:28,30
27 Даниил отвечал царю и сказал: тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели.
28 Но есть на небесах Бог, открывающий тайны; и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видения главы твоей на ложе твоём были такие:
30 А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение и чтобы ты узнал помышления сердца твоего.
Быт 41:32
А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истинно слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие.
Деян 2:17
«И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут.
Иов 33:14-18
14 Бог говорит однажды и, если того не заметят, в другой раз:
15 во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе.
16 Тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает Своё наставление,
17 чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость,
18 чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом.
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