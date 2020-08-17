Mr.V (68η) - Η ΦΡΕΓΑΤΑ ΛΗΜΝΟΣ ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΕ ΤΟΥΡΚΙΚΗ, ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΟΝ ΝΑΟ, (Θ)ΕΜΕΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ..._16_08_2020

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1) Η Μακεδονία είναι Ελληνική... (0:10)
2) Δημήτριος Εμμανουήλ ; ΠΑΡΩΝ ! Καταγγελία - Ομολογία ΛΕΒΕΝΤΗ καθηγητού Γυμνασίου από Πτολεμαΐδα αρνήθηκε την θ(εμετική) εβδομάδα και την αντίχριστη ατζέντα πηγαίνοντας αντίθετα με το ρεύμα των “εκπαιδευτικών”, την σιωπή των ιεραρχών και τον βαθύ ύπνο των “γονέων”… (Μείνετε όρθιοι, ακέραιοι και πιστοί στις αρχές και αξίες των προγόνων μας, έρχεται η ΟΡΓΗ του ΘΕΟΥ) (04:05)
3) Το μετα - ψυχροπολεμικό στρατιωτικό δόγμα “σοκ και δέος” (17:09)
4) Ελάχιστοι με μάσκες / φίμωτρα σε εκκλησία της Μακεδονίας (22:20)
5) Στον Γαλατά της Κωνσταντινουπόλεως (Μετόχι της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος) ο “ημι-σπανός πατριάρχης ” δεν ΝΤΡΑΠΗΚΕ και εμφανίστηκε με φίμωτρο μέσα στον Ιερό Ναό κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας (25:30)
6) Στο τηλέφωνο 210 5248000 καλούμε και να κάνουμε τις παρεμβάσεις – καταγγελίες μας για τα όσα τραγελαφικά βιώνουμε στη πατρίδα μας. Εναλλακτικά, στο [email protected] (26:16)
7) Εντοπισμός και καταδίωξη τουρκικού υποβρυχίου τύπου “209” στο στενό του Καφηρέως (ή Κάβο Ντόρο) της Ευβοίας με κατεύθυνση, μέσω Άνδρου, τις ακτές της Αττικής ! (27:24)
8) Ο μουεζίνης που δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την μωαμεθανική προσευχή εντός της Αγίας Σοφίας (30:01)
9) Τουρκικά πείσματα ερντογάν στην κάσνερ (μέρκελ) ... (32:07)
10) Καταγγελία μέλους Εθνικών Φυλάκων περί αθρόας έκδοσης ελληνικών διαβατηρίων σε λαθρομετανάστες στη πρεσβεία μας στην Φρανκφούρτη και επιστροφής τους στην Ελλάδα !! (33:28)
11) Διπλωματικές επαφές και αποστολή δύο (2) γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών τύπου “Rafale” και ενός (1) ελικοπτεροφόρου τύπου “Μιστράλ” για κοινά γυμνάσια με Ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη νοτίως της Κρήτης. Μόνιμες γαλλικές βάσεις στην Κύπρο μας (στρατιωτικό αεροδρόμιο Πάφου, λιμάνι Λάρνακας) (35:16)
12) Επαφές “Δένδια” στο Ισραήλ (37:21)
13) Ο “Αριστομένης Μητσοτάκης” πρωτοστάτησε στην μόνη ένοπλη εξέγερση κατά του Εθνικού μας κυβερνήτη Ιωάννη Μεταξά. (Κίνημα της 28ης Ιουλίου 1938 ή κίνημα των Χανίων) (40:25)
14) Οι πολυσυζητημένες κυρώσεις της Ε.Ε κατά της τουρκίας. Η οικονομική ενίσχυση της Τουρκίας με 485.000.000 € και η ανθελληνική στάση των “ελλήνων” ευρωβουλευτών (41:20)
15) Συμπαράσταση από το Αμερικανοεβραϊκό κογκρέσο (42:46)
16) O “πρωθυπουργός” της Ελλάδας συγκάλεσε το ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου αντί του Πενταγώνου! Τα μηνύματα που στέλνει στο εξωτερικό και η ομοιότητα αντίστοιχης διαχείρισης κρίσεως με τον ααρόν αβουρί (Ίμια 1996) (43:15)
17) “Αυστηρές” δηλώσεις “Δένδια” και το “ψύχραιμο” διάγγελμα του “πρωθυπουργού” (46:37)
18) Τρία (3) τουρκικά στρατιωτικά ελικόπτερα παρενόχλησαν ελληνικό μεταγωγικό πλησίον του Καστελλορίζου (48:39)
19) Θαλαμηγός εν μέσω νυκτός δίχως φώτα (!) επιστρέφει στα παράλια της Μικράς Ασίας μετά από καταδίωξη ελληνικών περιπολικών. Τούρκικο θράσος περί ύπαρξης τραυματιών (49:00)
20) Το Υπουργείο Αναπτύξεως χρηματοδοτεί τον ιδιωτικό φορέα ΕΛΙΑΜΕΠ ! (1:16:13)
21) Ζητείται απάντηση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας (1:17:26)
Β) Ευχαριστίες συμπαραστατών, ομοϊδεατών (01:48)
Γ) Εθνικοί Φύλακες
1) Τράπεζα αίματος. Κωδικός Εθνικών Φυλάκων 15059 (50:59)
2) Βοήθεια δύο (2) Ελληνικών οικογενειών μέσω Ταμείου Εθνικού Ελληνισμού (51:37)
3) Ταμείο Εθνικής Παιδείας και Ταμείο Εθνικής Αμύνης (51:53)
4) Αποστολής γράμματος προς τον κ. Τραμπ (53:31)
5) Έκδοση του “Δοκίμιον ιστορικόν περί της Φιλικής Εταιρίας” του Ιωάννου Φιλήμωνος (53:53)
6) Αρκετές εκπλήξεις από Σεπτέμβριο. Εσύ ακόμη δεν έκανες την εγγραφή σου ; (54:18)
Δ) Ερωτήσεις εκπομπής :
1) Τι έγινε με την Ελληνική φρεγάτα “Λήμνος” με το “Kemal Reis” του τούρκικου πολεμικού ναυτικού (επακούμβηση) ; (18:10)
2) Προβλέπεται η παραπάνω πλεύση του τουρκικού υποβρυχίου ; Η παρόμοια περίπτωση εισβολής από σοβιετικούς και η αντίδραση του σουηδικού πολεμικού ναυτικού κατά του υποβρυχίου (28:04)
3) Για να μπορέσουμε να κάνουμε συμφωνία χαράξεως ΑΟΖ με τη Κύπρο μας, θα πρέπει να πάρουμε άδεια από την Αίγυπτο μετά από ότι έγινε ;! Είναι κρητικής καταγωγής το “μητσοτακέικο” ; (37:55)
4) Είναι εκβιάσιμοι οι “ηγέτες” μας ; (49:50)
5) Είναι ποτέ δυνατόν να εγκαταλείψουν (αποστρατικοποίηση) οι Ένοπλες Δυνάμεις το Πολεμικό Μουσείο ; (55:10)
6) Είναι συμπεριφορά συμμάχου χώρας αυτό που έκαναν προ ολίγων ημερών οι ΗΠΑ εις βάρος της Ελλάδος ; (1:00:34)
7) Ποια η πρόσφατη ιστορία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων ; (1:02:09)
8) Με αφορμή του μουσουλμανικό μπαϊράμι, τι μοναδικά πρωτοφανές συνέβη στην Κύπρο μας ; Ο ανεκδιήγητος Αναστασιάδης και ο διαχρονικά ανθελληνικός ρόλος του ΑΚΕΛ (1:07:57)
9) Ποιος είναι ο νέος εντυπωσιακός ναός που σχεδιάζει να οικοδομήσει η συριακή κυβέρνηση του Άσαντ με την βοήθεια των Ρώσων ; (1:10:42)
10) Ποια είδηση εξαφανίστηκε για την Λέσβο μας ; [ΦΕΚ 3300/ Β / 06.08.2020] (1:12:43)
Ε) Απόφθεγμα εκπομπής
“Η πολιτική γλώσσα έχει σχεδιαστεί να κάνει τα ψέμματα αληθοφανή και τον φόνο σεβαστό”
Eric Arthur Blair, ψευδώνυμο Τζώρτζ Όργουελ (George Orwell, 25/06/1903 - 21/01/1950) Βρετανός συγγραφέας, λογοτέχνης και δημοσιογράφος.