El Adepto Iniciado ha traducido este video del profesor Luc Montagnier, Premio Nobel de Medicina, que fué invitado al comité parlamentario en Luxemburgo, donde destacó:



▪️Hablo como médico, si la medicina conduce a la muerte estoy en contra.



▪️Esto no son vacunas, son veneno.



▪️Estas psuedovacunas contienen una secuencia que puede convertirse en un prión.