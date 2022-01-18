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El Adepto Iniciado ha traducido este video del profesor Luc Montagnier, Premio Nobel de Medicina, que fué invitado al comité parlamentario en Luxemburgo.
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51 views • January 18, 2022
El Adepto Iniciado ha traducido este video del profesor Luc Montagnier, Premio Nobel de Medicina, que fué invitado al comité parlamentario en Luxemburgo, donde destacó:
▪️Hablo como médico, si la medicina conduce a la muerte estoy en contra.
▪️Esto no son vacunas, son veneno.
▪️Estas psuedovacunas contienen una secuencia que puede convertirse en un prión.
▪️Hablo como médico, si la medicina conduce a la muerte estoy en contra.
▪️Esto no son vacunas, son veneno.
▪️Estas psuedovacunas contienen una secuencia que puede convertirse en un prión.
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