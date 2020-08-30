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Part 7) Frihed eller Fascisme? Frihedskæmper Kærligheds og protestsanger Henrik Camillo.
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5 views • August 30, 2020
Frihed eller Fascisme?
Lørdag d 29.08.2020
Christiansborg Slotsplads, 1218 København K, Danmark
Ikke en eneste Politiker kom forbi som de plejer for at støtte op, især dem fra venstrefløjen.
Hvorfor mon ikke det?
Hvorfor er vores politikere i Danmark stadig tavse om disse fascistiske forhold?
Tror I vi Folket er snot dumme og ikke kan se hvad I har gang i?
Først med den systematisk ulovlige sagsbehandling i jobcentrene og kommunerne og nu med denne PLAN-demi pga en almindelig influenza virus.
Ingen kan bilde mig ind at Politikerne ikke ved hvad der foregår.
Den der tier samtykker.
Hvorfor mon venstrefløjen incl @Socialdemokratiet er tavse om disse forhold?
Vi snakker her om @SFparti, @Enhedslisten og @Alternativet som alle påstår den 'kæmper' for den alm dansker...
Min bare røv... I kommer alle til at stå til ansvar..
Karma is a Bitch.
Frihed eller Fascisme?
Offentlig · Arrangeret af
JFK21 - Jorden Frihed Kundskab, Foreningen Nej Til Tvangsvacciner og 6 andre.
Lørdag d 29.08.2020
Christiansborg Slotsplads, 1218 København K, Danmark
https://www.facebook.com/events/359370378794997/
Detaljer
Vi ønsker at vise solidaritet med den planlagte stordemonstration i Berlin for Frihed og Fred, samt demonstrere imod den stigende fascisme i Danmark hos regeringen, administrationen, myndigheder, sundhedssektoren, uddannelsessteder og medier. Specifikt også imod maskekrav, tvangsvaccinering og handel med børn, samt oplyse om den af WHO og World Bank planlagte øvelse i september med en planlagt udslip af en meget dødelig virus.
Talere:
Mads Palsvig
Agathe Dorado
Pernille Grumme
Maria Jensen
Nanna Fri
Rikke Louise Andersen
Christian Nørremark
Flemming Blicher
Musik:
DJ Severin og Emma Cairo
Ida Ambrose og Flemming Hjorth
Kadikadizza
KaSeR
Kærligheds og protestsanger Henrik Camillo
Jimee
QuestionMark
Mathias Levi Palsvig
English:
We want to show solidarity with the planned large-scale demonstration in Berlin for freedom and peace, as well as demonstrate against the rising fascism in Denmark within the government, administration, authorities, healthcare, educational institutions and the media. Specifically also against forced wearing of masks, forced vaccination and trafficking in children, as well as inform about the exercise planned by the WHO and the World Bank in september with a planned release of a lethal virus.
Talking and music.
Links:
Global Preparedness Board under WHO og World Bank:
https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_annualreport_2019.pdf (se side 10 "the deliberate release of a lethal pathogen"
Rockefeller Foundation:
https://thewatchtowers.org/wp-content/uploads/2020/04/Rockefeller-Foundation.pdf
Lørdag d 29.08.2020
Christiansborg Slotsplads, 1218 København K, Danmark
Ikke en eneste Politiker kom forbi som de plejer for at støtte op, især dem fra venstrefløjen.
Hvorfor mon ikke det?
Hvorfor er vores politikere i Danmark stadig tavse om disse fascistiske forhold?
Tror I vi Folket er snot dumme og ikke kan se hvad I har gang i?
Først med den systematisk ulovlige sagsbehandling i jobcentrene og kommunerne og nu med denne PLAN-demi pga en almindelig influenza virus.
Ingen kan bilde mig ind at Politikerne ikke ved hvad der foregår.
Den der tier samtykker.
Hvorfor mon venstrefløjen incl @Socialdemokratiet er tavse om disse forhold?
Vi snakker her om @SFparti, @Enhedslisten og @Alternativet som alle påstår den 'kæmper' for den alm dansker...
Min bare røv... I kommer alle til at stå til ansvar..
Karma is a Bitch.
Frihed eller Fascisme?
Offentlig · Arrangeret af
JFK21 - Jorden Frihed Kundskab, Foreningen Nej Til Tvangsvacciner og 6 andre.
Lørdag d 29.08.2020
Christiansborg Slotsplads, 1218 København K, Danmark
https://www.facebook.com/events/359370378794997/
Detaljer
Vi ønsker at vise solidaritet med den planlagte stordemonstration i Berlin for Frihed og Fred, samt demonstrere imod den stigende fascisme i Danmark hos regeringen, administrationen, myndigheder, sundhedssektoren, uddannelsessteder og medier. Specifikt også imod maskekrav, tvangsvaccinering og handel med børn, samt oplyse om den af WHO og World Bank planlagte øvelse i september med en planlagt udslip af en meget dødelig virus.
Talere:
Mads Palsvig
Agathe Dorado
Pernille Grumme
Maria Jensen
Nanna Fri
Rikke Louise Andersen
Christian Nørremark
Flemming Blicher
Musik:
DJ Severin og Emma Cairo
Ida Ambrose og Flemming Hjorth
Kadikadizza
KaSeR
Kærligheds og protestsanger Henrik Camillo
Jimee
QuestionMark
Mathias Levi Palsvig
English:
We want to show solidarity with the planned large-scale demonstration in Berlin for freedom and peace, as well as demonstrate against the rising fascism in Denmark within the government, administration, authorities, healthcare, educational institutions and the media. Specifically also against forced wearing of masks, forced vaccination and trafficking in children, as well as inform about the exercise planned by the WHO and the World Bank in september with a planned release of a lethal virus.
Talking and music.
Links:
Global Preparedness Board under WHO og World Bank:
https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_annualreport_2019.pdf (se side 10 "the deliberate release of a lethal pathogen"
Rockefeller Foundation:
https://thewatchtowers.org/wp-content/uploads/2020/04/Rockefeller-Foundation.pdf
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