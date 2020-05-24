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Investiga CDS
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712 views • May 24, 2020
Este vídeo habla por un grupo de más de 200 personas que tomamos el CDS o MMS bajo nuestra responsabilidad. Entendemos que la ciencia avala su seguridad dentro de los márgenes expuestos, y que además comienza a mostrar signos prometedores de la eficacia que muchos ya notamos al tomarlo. Por eso pedimos humildemente a los científicos que consideren investigar el dióxido de cloro en solución con fines terapéuticos. Les invitamos encarecidamente a que revisen la literatura científica al respecto, y que no se contenten con la limitada información que hasta el momento nos están ofreciendo los medios de comunicación.
En este enlace recopilamos y explicamos gran parte de los estudios disponibles sobre el dióxido de cloro, en colaboración con Alberto Martínez Ramos, licenciado en medicina y especialista en pediatría vía MIR: https://tinyurl.com/yasw32ot
Ninguno de los participantes en este vídeo vendemos estas sustancias ni damos consejo médico alguno, por favor no se ponga en contacto con nosotros con estos fines. Solamente queremos que se realice una investigación rigurosa, tanto científica como periodística. Si está interesado en alguno de estos dos casos y quiere ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo aquí: [email protected]
En este enlace recopilamos y explicamos gran parte de los estudios disponibles sobre el dióxido de cloro, en colaboración con Alberto Martínez Ramos, licenciado en medicina y especialista en pediatría vía MIR: https://tinyurl.com/yasw32ot
Ninguno de los participantes en este vídeo vendemos estas sustancias ni damos consejo médico alguno, por favor no se ponga en contacto con nosotros con estos fines. Solamente queremos que se realice una investigación rigurosa, tanto científica como periodística. Si está interesado en alguno de estos dos casos y quiere ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo aquí: [email protected]
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