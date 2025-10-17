π.Θ.Ζήσης,"Η ψευδοένωση στην Φερράρα-Φλωρεντία στα "Απομνημονεύματα" του Σιλβέστρου Συροπούλου"(Η΄)

" Ἡ ψευδοένωση τῶν " ἐκκλησιῶν" στήν σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας (1438-1439) στά "Ἀπομνημονεύματα" τοῦ Σιλβέστρου Συροπούλου" (Η΄ - νέα περίοδος) " Τίτλος Η΄ μαθήματος: "Οἱ συζητήσεις στήν Φλωρεντία καί οἱ μυστικές συσκέψεις του Αὐτοκράτορος μέ τήν ὁμάδα τῶν Λατινοφρόνων. Ἀντιδροῦν ὁ Ἅγιος Μᾶρκος Εὐγενικός καί ὀίγοι ἄλλοι". Τήν Κυριακή, 12 Ὀκτωβρίου 2025, ὁ πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3) καί στό καθιερωμένο κυριακάτικο μάθημα (ὧρες 11:30 - 13:00) συνέχισε τήν σειρά τῶν μαθημάτων πού εἶχε ἀρχίσει ἀπό τόν μῆνα Φεβρουάριο (2025) μέ γενικό τίτλο: " Ἡ ψευδοένωση τῶν "ἐκκλησιῶν" στήν σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας (1438-1439) σύμφωνα μέ τά "Ἀπομνημονεύματα" τοῦ Σιλβέστρου Συροπούλου" (Η΄), παραδίδοντας τό 8ο μάθημα τῆς σειρᾶς. Ἐπειδή βιαζόταν ὁ Αὐτοκράτωρ Ἰωάννης (Η΄) νά προχωρήσει ἡ "ἕνωση", γιά νά πάρει τήν ἀναμενόμενη βοήθεια ἀπό τόν Πάπα καί τούς Δυτικούς, σταμάτησε τίς συζητήσεις στήν ὁλομέλεια σέ συμφωνία μέ τόν Πάπα, ὅρισαν δύο δεκαμελεῖς ἐπιτροπές γιά νά συζητοῦν τά θέματα, καί ὁ ἴδιος σέ μυστικές συναντήσεις μέ τόν Βησσαρίωνα Νικαίας καί τόν Ἰσίδωρο Ρωσίας, τούς ἀποστάτες καί μετέπειτα Καρδιναλίους, ἐσχεδίαζαν τήν προδοσία καί τήν "ἕνωση". Οἱ ὑπόλοιποι Ὀρθόδοξοι, μέλη τῆς ἀντιπροσωπίας, ἀγνοοῦσαν τά σχέδια αὐτά, ἔχαναν τόν χρόνο τους καί ἔμεναν ἀργοί, ἐνῷ συγχρόνως οἱ Λατῖνοι τούς ἐξεβίαζαν καί τούς ἐπίεζαν μέ τόν νά μή τούς χορηγοῦν τήν ἀναγκαία διατροφή. Αἴτημα τοῦ Αὐτοκράτορος νά στείλει ὁ Πάπας δύο πλοῖα στήν Βασιλεύουσα, γιατί ὁ Σουλτᾶνος Μουράτ ἑτοίμαζε ἐπίθεση ἐναντίον τῆς Κωνσταντινούπολης, ἀπορρίφθηκε. Ἀπορρίφθηκε ἐπίσης μέ αὐστηρότητα ἀπό τόν Αὐτοκράτορα Ἰωάννη αἴτημα πολλῶν καί τοῦ Πατριάρχη Ἰωσήφ (Β΄) νά διακόψουν τίς ἐργασίες τῆς Συνόδου καί νά ἐπιστρέψουν στήν κινδυνεύουσα Πόλη. Ἀντίθετα, μέ ἀπειλές καί ἐκβιαστικές ψηφοφορίες, τούς ὑποχρέωσε νά δεχθοῦν, ὅτι ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμλογητής ὑποστηρίζει τήν αἵρεση τοῦ Filioque, πρᾶγμα πού ἀνήρεσε πειστικώτατα ὁ Ἅγιος Μᾶρκος Εὐγενικός. Σχεδόν ὅλες οἱ συζητήσεις καί στήν Φερράρα καί στήν Φλωρεντία περιεστράφησαν γύρω ἀπό τήν αἵρεση τοῦ Filioque.